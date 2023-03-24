復活節好去處2023 ｜LuLu豬櫻花祭/台灣夜市/BTS主題/維港巡遊

復活節好去處2023 ｜復活節長假期即將來到，小朋友放假日子家長就最頭痕，所以今次就為各位整合了今年復活節必去的打卡兼放電好去處，讓大家一同享受家庭樂！除了各大商場有復活節場景布置外，戶外地方亦有與復活節相關的活動，總有一個適合你！

1｜荃灣廣場 「玩樂童『萌』」春日打卡場景

今年荃灣廣場設7大Playful打卡位，以春日的粉彩色調及圖案作基調，設計了多個無限放電及打卡的得意場景。復活節公眾假日期間，特別聯同多位曾參加《全民造星IV》的參賽者、街頭busker及氣咖啡店Noc Coffee Co. 首次舉行Glamping體驗，於山系的Glamping帳篷中與好友享受悠閒時光。另外，商場亦安排「復活節尋蛋行動」，成功收集復活蛋印章即可獲得糖果及商戶優惠券作獎賞。

由4月7日至10日，將聯同曾參與全民造星IV的參加者徐嘉蔚（Emiko）、陳祖（Chanjo）、盧芷韻（Kinki）及人氣街頭Busker 胡學軒（Alfred Wu）大玩小清新歌曲。同時，亦與咖啡店Noc Coffee Co.合作，提供優質咖啡及烘焙美食。

荃灣廣場「玩樂童『萌』」

日期：3月31至5月7日

地點：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN士中樂園

戶外Glamping體驗

日期及時間：4月7及9日（1630-1830）、4月8及10日（1500-1700）

參加辦法：即日電子貨幣消費滿H$3,000 即可於專屬私人戶外Glamping帳篷中享用咖啡及烘焙美食(兩位用)及HK$200餐飲及購物電子贈券。

換領日期、時間及地址：即日起至換完即止，每日1000-2200可到L3顧客服務中心換領

2｜ 沙田新城市 LuLu豬春日櫻花祭

風靡全港的超人氣角色罐頭豬LuLu，將於今個復活節在沙田新城市廣場跟大家來一趟日本賞櫻慢遊之旅，當中有7大紅粉緋緋打卡位，同場更有首次現身角色「豬咪」。除此之外，LuLu豬期間限定店亦同步開放，並率先發售罐頭豬LuLu全港首賣全新櫻花系列精品及周邊產品。

沙田新城市 LuLu豬春日櫻花祭

日期：4月3日至5月14日

地址：新城市廣場1期3樓拱型玻璃天幕廣場、1樓東翼及3期3樓

3-5｜置富 Malls 吃貨恐龍 奇幻美食の旅

置富Malls邀請台灣人氣插畫社交平台及盲盒玩具品牌「狗狗的小跳步，繪蹦砰！」合作，聯乘「吃貨恐龍」日本童話系列，於置富Malls旗下3大商場跟香港朋友在復活節之前見面。置富Malls還準備了多項禮品換領，包括限定版「吃貨恐龍一秒變身便攜袋連行李帶」、「吃貨恐龍『胖』遊行李喼保護套連行李牌」及「吃貨恐龍旅行收納袋套裝」。

馬鞍山廣場－桃太郎 航海美食探險記



+WOO嘉湖－浦島太郎 深海龍宮吃貨派對



置富都會－金太郎 勇闖森林美食團

Fortune+會員凡於置富Malls指定單一商場內消費滿指定金額，即可換領便攜袋連行李帶或旅行李喼保護套連行李牌或旅行收納袋套裝，詳情請參閱場內宣傳品。



置富 Malls x 吃貨恐龍 奇幻美食の旅

日期：3月25日至6月18日

地址：馬鞍山廣場L2天幕廣場、+WOO嘉湖2期地下大堂、置富都會L7大堂

6｜如心廣場 5米高蛋彈兔及山下菓子限定店

高達5米高的蛋彈兔在如心廣場一期中庭歡迎大家前來打卡，另外還有軟綿綿復活蛋的繽紛復活蛋池，等待大家發掘，及讓兔兔伙伴玩樂嬉戲的「春日兔樂園」，特別設了大型兔兔坐位，讓大家拍照留倩影。商場更與山下 菓 子打造期間限定店，搶先一步公布人氣卡通人物 — Monchhichi的全新限量產品，當中包括獨家限定Monchhichi & Chimutan復活兔造型的全新精品，及超過 70 款人氣產品，例如Monchhichi復活兔造型收納櫈、門簾和地毯等。

如心廣場Bunny Eggxellent出色蛋彈兔

日期：即日起至4月21日

時間：1000-2200（期間限定店時間為1200-2000）

地址：如心廣場一期 1/F 中庭

7｜ 荷里活廣場 x Kiztopia彈跳嘉年華

荷里活廣場與新加坡屢獲殊榮的大型親子遊樂中心Kiztopia，帶來近8,000呎的全港首個室內Jumptopia樂園「Jumptopia Easter Carnival 復活節彈跳嘉年華」，當中更有首次面世的「Raby Easter Pool復活兔波波池」，絕對是小朋友放電的好去處！小朋友可以跳入七彩復活蛋感受氣氛，再以HARIBO為主題的6米高金熊生日蛋糕造型彈牀城堡「HARIBO Goldbear’s Birthday with Honey愉快的金熊生日派對」自由跳躍穿梭；再到「Bell’s Chocolatier Café 巧克力咖啡廳」考驗身手，挑戰長達18米長的甜點障礙賽。

荷里活廣場 x Kiztopia 「Jumptopia Easter Carnival 復活節彈跳嘉年華」

日期：即日起班4月16日

地址：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

售票詳情

活動日期及時間：3月24、27至31日1300-2000（每日14節；每節25分鐘）；3月25至26日、4月1至16日1000-2000（每日20節；每節25分鐘）

售票日期：即日起至4月16日或售完即止

售價：$58/25分鐘、$108/50分鐘（3月24、27至31日）；$78/25分鐘、$138/50分鐘（3月25至26日、4月1至16日）大人與小朋友同價，身高未滿120cｍ的小朋友需由成人陪同入場未滿2歲幼兒與已付門票的小朋友陪伴入場免費。

特別優惠：荷里活廣場VIC會員可憑專屬優惠碼享9折門票優惠

荷里活廣場VIC會員換領門票方法：憑20積分，於手機應用程式換領入場券一張（3月24、27至31日）；憑30積分，於手機應用程式換領入場券一張（3月25至26、4月1至16日）。

購票方法：Klook售票網

8｜YOHO MALL 姆明 X 山下菓子限定店

全港最大的「MOOMIN x山下菓子期間限定店」登陸YOHO MALL，售賣超過300件國內外姆明主題精品，當中不能錯過逾100款獨賣及率先發售的產品及專門為今次活動全新推出之會場限定精品，包括一系列選用環保物料製造的減塑商品、山系户外用品、家居擺設、文具小物等。另外更有首次於香港亮相的3米高姆明，必成眾粉絲朝聖焦點。

MOOMIN山下菓子期間限定店

日期：即日起至4月13日

時間：1100-2100

地址：YOHO MALL I 中庭

9 ｜黃埔天地 「Oh！野Easter Camp」

活動同時聚集多個活動，包括包括搜羅精選戶外露營好物的「3Jack Store」、售賣天文趣味用品及兒童書籍的「小小伽利略」、自家製藍染服裝飾物的「瑪朱森林」、主打各式本地天然有機蜂蜜的「小澤農場」、本地咖啡烘焙「Blackhole」、蒐羅特色設計品牌精品的「TUNE」及輕黏土植物手作店「Eternity Flowers」，讓大家一次逛盡各式露營裝備、生活用品及大自然主題好物！

黃埔天地特別於4月7至10日一連四天假期舉辦多項體驗活動。其中「Oh！野觀星學堂」將帶領大家認識香港星夜，齊齊探索天文知識；另外亦有不同類型的「Oh！野 工作坊」，定能讓大人小朋友都樂在其中！工作坊包括野外手沖咖啡，教大家於戶外沖出一杯香濃咖啡；紮染手作，隨意染出自己心儀的圖案和花紋； 輕黏土動物，將復活兔變為黏土擺設；和 DIY露營三角旗，讓小朋友自製三角旗裝飾。

黃埔Oh！野Easter Camp

日期：4月5至10日

時間：1200-1700

地址：時尚坊MTR層

10｜LCX TinyTAN FUN PARK

BTS防彈少年團角色「TinyTAN」在全球各地一直大受歡迎，今個復活節，Bandai Namco「TinyTAN FUN PARK」首次破天荒來到香港，7位可愛的TinyTAN將來到LCX跟大家見面，同場更設有期間限定店售賣香港限定精品。

LCX將於指定日子免費提供以《Dynamite》及《Butter》為主題共三款的香港限定手幅，先到先得，派完即止。

（由上至下）3月10日至19日、3月20至4月2日、4月3至16日

TinyTAN FUN PARK Hong Kong LCX 展覽及期間限定店

日期：由即日起至2023年4月16日

時間：1000-2200

地址：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

11｜PMQ 復活童心遊樂場

PMQ元創方將舉辦「復活童心遊樂場」，帶來玩味十足的遊戲如「小車車大彩虹」、「扭身扭勢四腳爬爬大賽」以及復活節必玩的「捕捉彩蛋怪！」尋蛋遊戲，讓小朋友度過一個充滿童趣的復活節假期。家長亦可以化身成為「大細路」，重拾童心和回憶，與小朋友在各式各樣的遊戲盡情玩樂，「玩」轉每個角落尋找童心與寶藏。完成3大遊戲任務，還可以獲取由PMQ商戶提供的豐富獎品。

小車車大彩虹

扭身扭勢四腳爬爬大賽

「捕捉彩蛋怪！」尋蛋遊戲

集齊「小車車大彩虹」及「扭身扭勢四腳爬爬大賽」2個遊戲的任務印章及完成「捕捉彩蛋怪！」尋蛋遊戲後，就可以到B座地下的「復活童心獎品站」透過參與拋圈圈小遊戲獲取豐富獎品，當中包括衣服、銀飾、皮具、手袋、個人護理及生活用品等，更有機會獲得冰凍美味的雪糕以及其他禮遇。

PMQ 復活童心遊樂場

日期：4月4至14日

時間：1100-1800

12｜太古城中心 x 誠品 暢遊台灣夜市

太古城中心聯同誠品書店及誠品生活太古店聯手舉辦《來去迺夜市》，屆時太古城中心二樓中庭及中橋將化身成為充滿台味的夜市，除了掛著大燈籠的台灣觀光夜市拱門，走進夜市裡還有人氣排檔、遊戲地攤、經典金句霓虹燈，以及誠品文青牆等打卡熱點。「誠品知味」更搜羅各式各樣的台灣伴手禮，讓大家猶如去了一趟台灣輕旅行，滿載而歸。同時，亦會於指定日期舉行期間限定活動，當中包括音樂會、擊鼓表演、街頭音樂人表演等，也有一系列工作坊供大家參與，詳情請參閱太古城中心網頁。

誠品《來去迺夜市》

日期：4月4至5月7日

時間：1030-2130

地址：太古城中心二樓中庭及中橋

13｜PopCorn 復活節市集齊集本地人氣甜品

PopCorn將舉辦一家大小必到的復活節滋味市集，集合多個本地人氣甜品、朱古力及咖啡品牌，帶來充滿香港製造的特色美點，甜品控萬勿錯過。

PopCorn 香港製造滋味市集

日期：4月1至16日

時間：1200-2000

地址：PopCorn 1期1樓中庭

14｜The LOHAS康城 繽FUN復活蛋樂園

The LOHAS康城中庭打造成「繽FUN復活蛋樂園」，讓大家穿梭於多個充氣復活蛋不倒翁中盡情打卡。商場率先推出「復活節玩樂通行證」，MTR Mobile登記用戶只需23,000 MTR分，即可換領英皇戲院2D電影禮券、康城溜冰場溜冰門票、$100 The LOHAS康城指定類別電子優惠券及$50 LOUDER電子優惠券，總值超過$300，數量有限，換完即止。

此外，商場更聯同由劍橋大學畢業生Sarah及Nixon創辦的Big Bang Academy推出「復活節STEAM親子工作坊」，內容涵蓋物理、工程及藝術，適合3至8歲的小朋友。由導師透過STEAM教學，讓參加者體驗以復活節為主題的手工製作，包括旋轉摩天輪、引力過山車、動能復活兔及復活蛋降落器等，從製作過程中學習及探索科學知識。MTR Mobile登記用戶可現時以8,000 MTR 分換領，名額有限，換完即止。有關換領及活動詳情，請留意The LOHAS康城Facebook專頁。

The LOHAS 康城繽FUN復活蛋樂園

日期：4月7至23日（逢周五至日及公眾假期）

時間：1200-2000

地址：The LOHAS康城3樓中庭

15｜新都會廣場 40隻繽紛巨蛋 6大互動打卡位

葵芳新都會廣場呈獻「Eggs in Bloom」，在商場的露天廣場中設置近40件大型彩蛋小屋及前花園、彩蛋遊樂園、「LOVE」甜蜜裝置、以及趣味打卡牆及主題拱門等合共六大打卡位，更注入多個互動元素。除了場地布置外，商場更在活動期間安排了「消費即賞」及一連串 精彩的音樂放送，當中包括本地人氣 Busking 隊伍;並於 4 月復活節假期舉行戶外慢活市集，薈聚近 50 個本地特色手作人氣品牌。

新都會廣場Eggs in Bloom

日期：即日起至5月1日

時間：1000-2200

地址：L4、L5露天廣場

免費音樂表演

日期：4月1及2日、15及16日

時間：1500-1600

地址：L4露天廣場

表演隊伍：本地唱作人及音樂團隊Jas Wishes、初久、Song Leung、KATER 卡特樂隊

戶外慢活市集

日期：4月5至10日

時間：1100-2000

地址：L3 及 L4 露天廣場

16｜愉景灣 x Oh!爸媽放電節

講完商場，終於介紹復活節戶外活動，今年愉景廣場設有「愉景灣 x Oh!爸媽放電節」，提供各種精彩活動及遊戲，以及愉景北繽紛樂園設有大型復活節主題打卡專區。愉景灣每個角落都佈滿繽紛的復活節主題打卡位，包括6米高的巨型充氣復活兔及繽紛復活蛋，歡迎大家上載照片參與社交媒體遊戲，贏取更多獎品。

愉景灣 x Oh!爸媽放電節遊戲區

日期：4月7至8日

時間：1100-1800

地址：愉景廣場

遊戲區行政費：視乎個別遊戲及工作坊而定

可愛復活兔打卡位

日期：4月7至16日

地址：大白灣沙灘

愉景北繽紛樂園

日期：4月7至8日

時間：1100-1800

地址：愉景北商場

17｜維港復活節帽子巡遊2023

發展局和海濱事務委員會將於未來兩週末在六大海濱共享空間呈獻維港首個復活節帽子巡遊及舉辦復活節帽子工作坊，邀請大家一同發揮創意，設計繽Fun帽子，市民可戴著帽子於復活節帽子巡遊當天，寵物主人或可帶同繫上牽繩的寵物，以炮台山「東岸公園主題區」為起點，一口氣暢遊銅鑼灣「活力避風塘主題區」、灣仔「水上運動及康樂主題區」和灣仔「HarbourChill海濱休閒站」，於港島北連綿的維港海岸線一同漫步。

表演單位包括啦啦隊、舞蹈團和幼稚園學生，而單輪車隊、高蹺人、小丑和復活兔公仔等會在海濱共享空間營造歡樂熱鬧的嘉年華氣氛，香港導盲犬協會亦會到場和大家一同慶祝。凡成功預先登記報名的參加者可免費獲贈特別版維港復活節造型帽子乙頂。(如攜寵物同行並預先登記，亦可同時免費獲贈，數量有限，送完即止。)

維港復活節帽子巡遊2023

日期：4月2日

時間：1430-1800

活動詳情：https://www.hfc.org.hk/tc/hss/easter2023.html