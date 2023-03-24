深水埗公共圖書館 3月30日開幕 館藏達17萬項 定期舉辦展覽、講座

康樂及文化事務署日前公布，深水埗公共圖書館將於下周四(30日)起全面投入服務，為區內居民提供全面和多元化的圖書館服務，圖書館樓高兩層、裝潢簡約美觀，市民可以在寧靜和舒適的環境享受閱讀樂趣。而該館的學生自修室，已於2022年10月起提供服務。

深水埗全新圖書館 下周正式啟用

深水埗公共圖書館位於深旺道38號、深水埗康樂文化大樓地下及一樓，館藏約有17萬項，涵蓋中、英文書籍及鐳射唱片等，以及逾150種本地及海外出版的報刊及雜誌供市民閱讀。除成人圖書館和兒童圖書館，新圖書館亦設有多媒體資料圖書館、電腦資訊中心、自助借書及續借服務、自助歸還服務和推廣活動室。

該館會定期舉辦不同形式的推廣活動，包括書籍展覽、兒童故事時間、專題講座、讀者教育活動等，以增進市民對閱讀的興趣。圖書館亦歡迎學校及文教機構預約集體參觀，進一步了解館內設施和服務。

此外，設於館內一樓的香港中央圖書館多用途展示及閱讀區會定期舉辦專題展覽，介紹其館藏及文獻，亦會播放圖書館網上節目或直播香港中央圖書館舉辦的專題講座，以推廣圖書館的藏品及活動。

開放時間：

星期一中午十二時至下午八時

星期二至六上午九時至下午八時

星期日及公眾假期則由上午九時至下午五時開放

市民如欲前往深水埗公共圖書館，可由港鐵南昌站A1出口步行約十分鐘，或乘搭多條巴士或小巴路線到達。如有查詢，請致電2234 5122。