撰文：黃溢妮醫生

為甚麼有些人明明臉已經很瘦，但看起來仍有肥肥腫腫的感覺？或者明明花了很多錢去瘦面及拉提面部，看起來仍然是很下垂和顯老？問題可能就是和下顎線不夠分明有關。

一條分明和緊致的下顎線，會令人看起來年輕和有吸引力；相反，沒有明確的下顎線，會予人下垂、衰老和疲倦的感覺。

黃溢妮醫生

那麼，究竟甚麼會令我們的下顎線變得愈來愈不分明呢？其實原因可以有很多：

1.骨骼流失

下顎骨是我們面部下半部分的U形骨架。它是我們面部最硬和強壯的骨頭，也是支撐我們下顎線和下巴的根基。所以，天生下顎骨短小或發育不全的人，下巴會往後傾，下顎線亦會顯得不明顯。而隨著年紀，我們的骨骼會慢慢流失，令到我們的下顎失去承托力。

改善方法：要改善骨骼流失而失去的支撐，可以靠注射皮下填充劑。

2.脂肪積聚

試想想，如果你有一塊厚厚的脂肪，積聚在你的下顎線和雙下巴位置，它會把你的下顎線全都蓋住了。要有分明的下顎線，就不可以有太多皮下脂肪積聚在下顎線的位置。

改善方法：要減肥，當然最好靠節食和做運動。但如果想局部減掉雙下巴的脂肪，可以考慮注射去氧膽酸deoxycholic acid (DCA)的溶脂療程。

3.皮膚鬆弛

隨著年紀長大，膠原流失，皮膚會變得鬆弛，令我們的下顎線失去緊致。

改善方法：改善皮膚鬆弛，我們可以考慮接受高能量儀器如射頻、聚焦超聲波等療程改善。

所以，要返老還童再不是不可能的目標，最重要是找出自己的問題所在，而選擇合適的醫學治療。