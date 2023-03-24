「高達之父」大河原邦男50周年展 4月1日起登陸海洋公園

「高達之父」大河原邦男筆下的《機動戰士高達》系列、《小雙俠》、《魔動王》膾炙人口，大河原邦男開創了機甲動漫的黃金時代，50年來收獲不少粉絲。「大河原邦男50周年展」以香港海洋公園為首站，帶大家回顧這位日本重量級傳奇人物。

海洋公園由4月1日至6月4日舉辦「大河原邦男50周年展」，展出這位重量級機械設計大師的劃時代心血結晶，引領大家進入由他開創的機甲熱潮。屆時，「雙俠狗」將會化身成2米高立像，與手握鐳射步槍和專用盾的3米高元祖「RX-78-2高達」坐鎮園區內，「MS-06F Zaku II」大軍亦同步進佔海洋公園，10個1.7米高的渣古配上機關槍經典裝備列陣登場。

以G高達為設計意念陀飛輪，價值42,800元。

展覽主場館的「大河原邦男機甲研究所」一次過展出跨越不同年代的作品畫稿、設計資料，罕有展出的真跡手稿之餘，當中包括4米高的《機動戰士高達SEED DESTINY》的最後王牌「強擊自由高達」，以及首度在港展出的「機甲藍精靈」模型。展覽期間特設限定店將會發售一系列限量商品，包括以大河原邦男老師兩大代表機體——雙俠狗和G高達為設計意念的兩款展覽限定陀飛輪腕錶、會場限定主題及經典角色海報、限量Gunpla高達模型、紀念版八達通套裝、經典角色金屬浮雕紙鎮套裝等等限量精品。入場人士更可透過流動裝置下載三款「場館限定」大河原邦男主題電子八達通卡面。

八達通套裝。

經典角色金屬浮雕紙鎮。

「海洋公園X大河原邦男50周年展」套票售價為$448（大小同價）；海洋公園「無限FUN入場證」持有人只需於怡慶坊現場單購$200展覽門票，便可進入展覽主場館。