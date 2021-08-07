【親解新歌MV密碼】悼亡友哭崩靈堂 姜濤：拍完望住棺材係咁喊

人氣王姜濤昨日推出新歌《Dear My Friend,》，獻給今年3月猝逝的摯友阿Kin（花名中鋒），MV一出令不少姜糖爆喊，超級催淚！今日姜B親自拆解MV密碼，他坦言希望藉著歌曲，為已故摯友獻上最後的一封信：「《Dear My Friend,》係為咗紀念一位離開咗嘅朋友，歌名亦都係我諗嘅，好想話畀大家知，呢首歌係專屬於佢；希望大家聽歌嘅同時，可以望下身邊嗰位最親近嘅人，好好珍惜佢哋。」

人氣王姜濤昨日推出新歌《Dear My Friend,》，獻給今年3月猝逝的摯友阿Kin，MV一出令不少姜糖爆喊，超級催淚！

雙林打造新歌

故人玉樹長埋， 作為好友的姜濤雖然有意以歌悼念，卻坦誠起初一度採取「拖字闕」：「可能唔想面對朋友已經離去嘅事實，所以當初喺揀曲方面拖咗好耐，而且喺一時三刻亦好難搵到一首好稱心嘅歌，最後聽到林奕匡寫嘅呢隻歌，一聽就有命中注定嘅感覺；至於填詞方面，因為林若寧老師係一位好擅長描寫故事嘅作詞人，所以我同監製Edward講，方唔方便搵林老師聽下我呢個故仔，睇下佢有乜感覺，然後就促成呢件事。」

姜B希望藉著歌曲，為已故摯友阿Kin獻上最後的一封信。

日前姜濤為《Dear My Friend,》拍攝MV，特地走訪機場、籃球場、表演場館等多個拍攝地點，當中最令他難忘的場景，絕對是靈堂一幕，自認哭點高的他亦不禁眼角失守、淚灑當場：「導演希望我寫一封信畀呢位朋友，然後喺靈堂讀出嚟，但係我寫唔出，因為我有太多說話想講，所以我建議乜都唔寫，由得我自言自語。因為呢段時間好忙，我想藉著呢個機會，同佢好好傾偈，所以封信只係道具，其實喺MV入面我都係同佢分享我嘅近況、佢屋企人嘅近況，講講下就喊咗出嚟；另外因為製作組預備咗一副假棺材，完咗嗰場戲之後，我都一直望住個棺材係咁喊。」

MV中，姜B帶了籃球入靈堂送別好友。

最令姜B難忘的場景絕對是靈堂一幕，自認哭點高的他亦不禁眼角失守、淚灑當場。

姜B說：「因為製作組預備咗假棺材，完咗嗰場戲之後，我都一直望住個棺材係咁喊。」

重現好友造型

姜B和阿Kin因籃球結緣，為紀念識於微時的珍貴友情，導演特地加入不少籃球元素，姜濤亦親自拆解多組神秘密碼：「因為我呢位朋友係做飛機維修師，所以我哋突登喺機場隔離拍攝奔跑場面，起初仲想拍埋飛機起飛，寓意佢嘅離開，可惜最後因為落雨拍唔到。」提到MV後段以卡通形式呈現好友，營造二人在籃球場對望的畫面，姜濤坦言：「真係根據佢嘅衣著打扮嚟塑造，對我嚟講感觸好大，雖然我唔知佢依家係以乜嘢形式存在，但係我希望佢可以喺呢個MV出現，我相信當下我係同佢對視，亦都希望佢睇完之後可以安息。」

姜B和阿Kin因籃球結緣，為紀念識於微時的珍貴友情，導演特地加入不少籃球元素。

提到MV後段以卡通形式呈現好友，營造二人在籃球場對望的畫面，姜濤坦言：「真係根據佢嘅衣著打扮嚟塑造，對我嚟講感觸好大。」