東京迪士尼40周年慶典 城堡換新裝、全新花車巡遊

日本是香港人旅遊熱點之一，東京迪士尼樂園亦是遊客們必到訪的地方，樂園即將迎來40周年慶典，慶祝活動由今年4月15日至明年3月31，接近一年的慶祝的活動實在令人非常期待。園方公開了部分慶典活動，包括遊行、園區特別裝飾、主題餐飲及紀念品，各位迪士尼粉絲便不要錯過了。

迪士尼樂園內的灰姑娘城堡到時將會換上迎裝飾。

40周年慶祝活動主題是「Dream-Go-Round」，到時整個園區都會充滿夢幻、色彩繽紛的元素，變得絢麗多彩。灰姑娘城堡會換上新裝飾，樂園內裝飾都會滿佈不同色彩的三角旗幟，職員們胸口都會別上40周年主題三角旗名牌招待大家。全新的樂園每日一回45分鐘的日間遊行「Harmony in Color」於4月15日登場，將由Tinker Bell領軍，帶領《優獸大都會》、《海洋奇緣》、《無敵破壞王》、《玩轉極樂園》的主角們，在花車上登場與大家見面。

園區內換上不同的40周年裝飾。

員工們的特別名牌。

全新主題的花車巡遊。

花車遊行的壓軸環節由米奇老鼠與夥伴們登場，他們更會換上全新設計40周年紀念服裝亮相。米奇老鼠與他們的朋友於4月15日起，身穿繽紛的服裝出現於迪士尼海洋園區，在40周年主題曲為背景之下，於船上與大家一同慶祝這個特別的慶典。說到迪士尼樂園，不能不提到花火匯演，表演同樣於4月15日起分別於迪士尼樂園及迪士尼海洋上演，伴隨着40周年主題曲及迪士尼歌曲，於夜空中欣賞五彩繽紛的花火表演。

米奇老鼠與夥伴們的表演到時會添上40周年的元素。

迪士尼樂園的花火表演 迪士尼海洋

除了各種巡遊表演之外，40周年主題的紀念品也備受大家期待，各式各樣40周年卡通公仔、咕𠱸、小吊飾、頭飾、杯碟、樽裝可樂。園區在餐飲方面都落足心思，粉色的特別版40周年爆谷桶甚具收藏價值，園區內的食物都換上40周年主題，例如Tinker Bell蛋糕呼應花車巡遊主題、印有40周年字眼的冬甩，就連飲品杯都非常精緻，讓大家沉浸於這個夢幻世界之中。

粉色設計的40周年爆谷桶。

咕𠱸 小吊飾 40周年版本米奇公仔 40周年2版本米妮公仔 40周年主題頭飾 杯 特別版樽裝可樂 40周年主題餐飲 40周年主題餐飲 40周年主題餐飲 40周年主題冬甩 40周年主題蛋糕 40周年主題餐飲 普通爆谷都換上40周年的夢幻粉色包裝