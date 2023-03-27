與成龍對打誰會贏？ 甄子丹回應⋯⋯

電影《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）近日上映，片中飾演失明殺手「Caine」的甄子丹表現搶鏡，戲份僅次於主角奇洛李維斯（Keanu Reeves）。早前甄子丹上節目宣傳時，被主持人問到他跟成龍對打誰會勝出，結果「丹爺」的回應是⋯⋯

甄子丹《殺神John Wick 4》搶戲

甄子丹最近可算是國際影壇的話題人物，他先是批評自己在《殺神4》的角色，最初設定有着嚴重的「亞洲刻板印象」，例如穿著唐裝、荷李活常用的亞洲人角色名字如「Shang」或「Chang」 等；另外，甄子丹又因談及2019年香港反修例運動及批評西方媒體等言論，有人在網絡上發起聯署，要求奧斯卡取消邀請他擔任頒獎嘉賓。而他在言論風波下，仍然按原定安排出席奧斯卡頒獎典禮。

甄子丹早前出席奧斯卡頒獎典禮

甄子丹在《殺神John Wick 4》的造型

與成龍對打誰會贏？

甄子丹日前登上名嘴Jimmy Kimmel的節目受訪，期間談到早年拍攝港產動作片時，大多因預算不高，很多時都要埋位才能設計動作。他舉例說，跟成龍演戲的話，會先看現場環境，再決定要不要加入跳樓、踢門等動作。

而當主持問到甄子丹跟成龍對打誰會贏？他笑著說：「我老了但他更老」（I’m old but he’s older），又以長輩（seniority）來稱呼對方。

甄子丹接受名嘴Jimmy Kimmel訪問