袁劍偉執導 梁詠琪《停一停．心呼吸》MV疑公然抄襲 創作團隊列13張對比圖指控

梁詠琪早前為慈善團體「心呼吸」演唱歌曲《停一停．心呼吸》，由倫永亮作曲，另有導演袁劍偉執導歌曲MV。但昨(27日) 有本土創作團隊發出聲明，指MV跟他們2018年的作品高度相似，嚴重侵犯藝術創作知識產權！而「心呼吸」一方今(28日) 早於社交平台發聲明，表示MV已下架，「團隊正在全力跟各方了解事件，稍後會作交代。」

梁詠琪新歌MV 被指公然抄襲

由常霖法師、時任民政事務局副局長許曉暉等成立的慈善團體「心呼吸」，早前邀得梁詠琪演唱主題曲《停一停．心呼吸》，由林嘉欣丈夫、導演袁劍偉執導的MV亦於上周在YouTube上架。

直至昨晚，創作團隊「CHLOEOGRAPHY PROJECT」在Facebook作出嚴正聲明，指《停一停．心呼吸》MV與他們於2018年公開的流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》高度相似，部分畫面的相似度更高達九成：「對於是次侵權行為，我們表示極度憤怒及遺憾。我們要求侵權方／不正當抄襲者把相關的概念畫面移除，並作出公開道歉和澄清。團隊現正保留一切從正式法律途徑追究的權利。」

CHLOEOGRAPHY PROJECT列出的對比圖：

CHLOEOGRAPHY PROJECT的聲明如下：

1．我們 (CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊) 從未授權「心呼吸」和/或任何第三方使用或參考任何關於《遙遙之城》的宣傳影像畫面概念 (包括錄像及相片) ，也從未與該公司進行任何合作及接獨。

2．《遙遙之城》由公佈項目到正式發表創作期間及往後延伸的視覺概念及藝術美學等圖像，其主要創作靈感都是來自我們 (CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊) 對生命、生活及歷史的感悟，屬於純藝術創作的特質，並沒有為任何商業或牟利公司/項目提供任何創作服務。

3．CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊即將於 2023年6月帶同《遙遙之城》的宣傳影像代表香港前住布拉格劇場設計四年展作首次國際公開播放，因此，釐清藝術創作的原創性及影像概念的擁有權極為重要及迫切，這件公然抄襲事件的惡劣影響不限於本創作團隊，更是影響香港藝術家於世界文化藝術交流平台的國際聲譽！ 所有藝術創作人都應該尊重知識產權，對於是次侵權行為，我們表示極度憤怒及遺憾。我們要求侵權方/不正當抄襲者把相關的概念畫面移除，並作出公開道歉和澄清。團隊現正保留一切從正式法律途徑追究的權利。

「心呼吸」發聲明回應 已將MV下架

「心呼吸」今早則在社交平台發表聲明，表示注意到Chloeography Project 創作團隊的嚴正聲明，已即時將有關MV下架：「正在全力跟各方了解事件，稍後會作交代，感謝各方的關注！」而袁劍偉、梁詠琪則未有就事件作回應。