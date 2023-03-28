滙豐「FinFit號」 免費請你食兩餸飯！ 一文看清時間地點及玩法
滙豐於明日（29日）開始舉行「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動！為提高市民對理財健康的意識，滙豐宣傳車「FinFit號」一連多日去到不同地方，向市民派發FinFit貼士及兩餸飯券，大家只要見到FinFit號，立即打卡，然後上載帖文或限時動態到個人社交平台並hashtag #滙豐FinFit及追蹤HSBC Facebook及Instagram專頁，即可獲FinFit兩餸飯券一張！
「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動詳情
日期及地點：
- 3月29日（三）銅鑼灣記利佐治街（名店坊外）
- 3月30日（四）中環皇后大道中（中環中心對面）
- 3月31日（五）中環租庇利街（中環街市對出）
- 4月1日（六）銅鑼灣百德新街（銅鑼灣名珠城對出）
- 4月3日（一）中環皇后大道中（中環中心對面）
- 4月4日（二）中環租庇利街（中環街市對出）
時間：
- 平日 – 上午11時30分至下午2時30分
- 週末 – 下午3時至6時
玩法：
- 1. 見到FinFit號，立即打卡
- 2. 上載 Facebook 或 IG 帖文或限時動態，並hashtag #滙豐FinFit
- 3. 追蹤HSBC HK Facebook 同Instagram 專頁
- 4. 即獲兩餸飯換領券一張，數量有限，送完即止。
優惠及條款:
- 1. 由2023年3月29日至4月18日期間，於添飯餸This This Rice（只限上環分店﹔蘇杭街1號）的營業時間內出示換領券，即可免費換領兩餸飯一個。
- 2. 兩餸飯只包兩餸，如需加餸需補差價，每款餸加$8。
- 3. 換領券不可兌換成現金，亦不允許作任何形式轉售﹔行使此券不獲現金或任何形式找贖。
- 4. 換領券如有過期、遺失、塗污或損毀，即作廢無效，恕不補發。
- 5. 換領券只可行使一次，影印本無效。
- 6. 香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐」）保留權利修改本條款及細則而不作另行通知，如有任何爭議，滙豐保留最終決定權。
- 7.食物由添飯餸This This Rice提供。對於任何人士因This This Rice所提供的食品或服務而產生或遭受的任何損害，損失，索賠，費用，訴訟，滙豐概不負責。
- 8. 如因惡劣天氣因素（例如：颱風、暴雨、自然災禍等）而導致活動未能如期舉辦，本行保留隨時變更或終止此活動之權利。請留意滙豐Facebook(@HSBCHK)同Instagram(@hsbc_hk)的最新公布。