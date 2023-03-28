梁朝偉奪威尼斯影展「終身成就金獅獎」 回顧十大經典戲劇角色

第80屆威尼斯影展宣布今年度「終身成就金獅獎」將頒予香港演員梁朝偉、意大利知名女導演、編劇與演員 Liliana Cavani，梁朝偉繼吳宇森、許鞍華第3位獲此殊榮的華人，更是首位華人演員榮獲此獎項。梁朝偉自80年代開始從影，至今演過無數類型的角色，當中不乏經典且膾炙人口的角色。

1.周慕雲

梁朝偉演繹的周慕雲初次出現在《阿飛正傳》，一位正準備上賭場搏命的賭仔，長鏡頭拍出正在整裝待發的梁朝偉，一邊收拾不同小物、梳住油頭，在電影中曇花一現作引子。轉眼間周慕雲於《花樣年華》已是一位溫柔沉穩的有婦之夫，他與鄰居、由張曼玉飾演的蘇麗珍的微妙感情讓大家看得痴迷，戲中周慕雲一句「係我，如果我有多一張船飛，你會唔會跟我走」成為了經典場面。周慕雲最後獨自一人到吳哥窟，向小洞傾訴住他的秘密，梁朝偉於戲中就連背影滿是戲，這種就是周慕雲的演出魅力。從《花樣年華》走到《2046》，周慕雲變成了「爬格子」的作家，回港後他重新面對被埋首的過去，與不同女人相遇，在2047號房編寫着《2046》的小說。由於《花樣年華》的周慕雲角色，梁朝偉於康城影展一舉拿下了影帝殊榮。

《花樣年華》內報館記者周慕雲。

周慕雲角色初次亮相於《阿飛正傳》的片尾。

2.黎耀輝

梁朝偉另一套與哥哥張國榮演出的經典電影《春光乍洩》，他飾演同志黎耀輝與哥哥演繹的何寶榮為一對戀人。二人一同到訪伊瓜蘇瀑布的約定、在廚房中的一場貼身慢舞、一次又一次的「從頭嚟過」，梁朝偉表現得游刃有餘，眼中滿是對何寶榮的包容，每次口硬心軟答應着何寶榮的種種要求，到最後頓悟離開，變成另一個何寶榮，梁朝偉再次突破了自己。

《春光乍洩》中的黎耀輝在酒吧內聽住小張的錄音機，從平靜到痛哭的轉變十分細膩。

3.易先生

易先生一角出自李安執導的《色．戒》，劇情改編自張愛玲同名短篇小說，女主角為湯唯飾演的女大學生王佳芝，為了刺殺汪精衛政府特務機關頭子易先生，以美人計接近他。戲內的二人越走越近，易先生從起初看穿王佳芝的偽裝，一步步引導她跌入自己的圈套，好讓他將大家一網打盡。不過，後來易先生卻在相處之中動了真情，表示他相信她，完全放下了戒心，到最後為她送上鑽戒，這種複雜的情感轉變，相當考驗演技及表演技巧，梁朝偉仍能透過細節與眉宇之間展現出來。

不論是肢體動作、說話語氣還有那銳利又城府極深的眼神，梁朝偉不是飾演易先生，仿佛他就是易先生。

4.陳永仁

《無間道》之中的陳永仁，一位臥底於黑社會老大韓琛旁邊，三年又三年、三年又三年的「警察」，梁朝偉為這個角色注入了靈魂。不僅是只有臥底的深謀遠慮或愁眉苦臉，他還會與上司頂嘴、與女孩子調情、與黑社會兄弟打鬧，甚至培養出兄弟情，令整個角色更加人性化及靈動，特別是當他看到上司黃警司墜下死亡時的表情轉變，為場面帶來極大的張力。

看到黃警司墜樓死亡，梁朝偉現出陳永仁內心那雜陳的情緒。

5.韋小寶

梁朝偉曾經兩次演出韋小寶，一是1984年TVB劇集《鹿鼎記》、二是電影《正牌韋小寶之奉旨溝女》。劇集版的《鹿鼎記》星光熠熠，劉德華演出康熙、劉嘉玲、毛舜筠、吳君如、商天娥等女星飾演韋小寶多位妻子，就連原著金庸亦曾表示這個版本是他最滿意的一個版本，梁朝偉亦因為演繹出靈動的韋小寶而爆紅，為他帶來《新紮師兄》、《倚天屠龍記》等等更多演出機會。相隔近10年之後，梁朝偉再次演出韋小寶，不過今次卻是電影版，再次演繹古惑無賴又咸濕的角色，今次他的表演更放得開，穿越時空為康熙找尋真命皇后。戲內大灑鹽花，然而梁朝偉仍然能夠盡情演出。

1984年電視劇版本《鹿鼎記》

6.賴料布

梁朝偉過往角色不乏官仔骨骨、靚仔的文戲角色，不過其實他演喜劇一樣展現出個人魅力，完全看不出他本來性格是害羞內向。《行運超人》中的賴料布單是角色名已經甚有喜感，加上戲中貼地又市井的對白，梁朝偉的全方位演技確是可以駕馭任何不同角色，而且他的投入且盡情演出甚有感染力，當然，最後一顆爆炸頭造型真的深入民心。

梁朝偉完全沒有影帝架子，不論是任何角色或形象，他都專業且投入演出，這個爆炸頭的賴料布確實經典。

7.李一龍

《天下無雙》表面上是一套胡鬧笑片，但其實戲中表達的「鏡花水月」、「愛與等待」的主題。梁朝偉演出的李一龍曾經是山賊，別號「小霸王」，他遇上了女扮男裝的長公主（王菲飾），二人坦白身份後相愛，可是李一龍卻因自己的出身而自卑，最終未能通過龍鳳指環的考驗而要分別。長公主因此而瘋癲，幻想自己是李一龍，李一龍卻在頓悟之後找到長公主，調轉男、女身份後重複住過往的對話，戴上龍鳳指環後終成眷屬。梁朝偉演繹出一個複雜的角色，外面瘋瘋癲癲，行為自私但內心一直顧慮對方感受，特別是當他第一次未能通過龍鳳配指環時，眼神中那種衝突確是除他以外，難有香港演員可以匹敵。

看透感情之後，梁朝偉在桃花樹下與王菲戴上龍鳳指環，永不分離。

8.文武

梁朝偉在華語片市場大受歡迎，他的精湛演技更得到荷里活賞識，超級英雄電影Marvel邀請他出演《尚氣與十環幫傳奇》中的反派，飾演男主角尚氣的父親文武一角。文武一角在戲中氣場十足，在一對子女面對甚具威嚴，不過在這一個形象之下，其實他是一位愛妻愛子的好父親，最後為了拯救兒子壯烈犧牲。梁朝偉曾在訪問之中提到他在研究角色，曾以人性化角度理解：「文武被寫成超級反派，但這次我試著從人性的角度，重新創造這個角色，所以我試著探討他的內心，他為什麼會成為這樣的人。」其實，這個角色對梁朝偉有一定難度，皆因自己原生家庭的關係，令他一度抗拒飾演父親角色：「曾有人找我演一個失敗的父親，但我拒絕，因為不想勾起父親怎麼對待我。」所以，這次文武一角，對他來說也是一個很大的突破。

即使在Marvel的英雄片中飾演反派，梁朝偉還是盡現其霸氣眼神。

9.阿琛

梁朝偉於《暗花》飾演一位臥底，表面上是一位澳門司警，實為社團的第二把交椅，7年以來每天身穿避彈衣。可惜，他後來由一位縱橫澳門黑白兩道呼風喚雨的人物﹐淪落被黑白兩道追殺，成為棄子的他一步步走上絕路，更在外力佈局下使他成為殺手，於港澳碼頭那一幕足見他從恐懼到求存的複雜心理變化。

《暗花》內的阿琛從呼風喚雨到被追殺，甚至跌下佈局下，成為那個殺手，內心與情緒變化之複雜，實在不易演繹。

10.歐陽鋒

說到十大經典角色，當然不得不提到《射鵰英雄傳之東成西就》內「孖潤腸」歐陽鋒。這個角色簡直是梁朝偉在憂鬱的眼神演繹以外的另一高峰，單靠照片便認得出哪個角色，戲中胡鬧又搞笑又不失專業的表演，這就是真正演員的能耐。