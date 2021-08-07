「港普F4」開餐廳變開火 蔡少芬被嘲「心機女」朱茵最愛動漫Lolita服

蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉（Monica）和洪欣是圈中出名的閨蜜團，四人因說得一口流利的港式口音普通話（港普）而不時鬧出笑話，更因此組成女團「港普F4」。而四位相識逾廿載的「凍齡女神」，早前首度合體登上內地真人騷節目《請吃飯的姐姐》。她們在節目中，實現了一起合夥開餐廳做生意的夢想。

蔡少芬、朱茵、陳法蓉和洪欣是圈中出名的閨蜜團，四人早前首度合體登上內地真人騷節目《請吃飯的姐姐》。

朱茵被笑個子矮



昨晚節目正式首播，四位閨蜜們未開店已火花四濺，笑稱自己是「顏值和氣氛擔當」的Ada，不時和好姊妹互窒，更互揭閨蜜間的秘密，令觀眾捧腹大笑。而最令人意想不到的是，育有一女之母的朱茵，原來最愛看漫畫，更是「鬼滅之刃」的忠實fans，同時她又透露喜歡Lolita服裝，少女心盡現。

育有一女之母的朱茵，原來最愛看漫畫，更是「鬼滅之刃」的忠實fans，同時她又透露喜歡Lolita服裝，少女心盡現。

在昨晚首集節目，四位姊妹在前往餐廳的途中，Monica、朱茵和洪欣不約而同穿上黑白色衣服，唯獨Ada穿上搶眼的橙色套裝，因而被眾姊妹「質疑」她是「心機女」。Ada反擊問她們為何要穿黑白，朱茵說是因為她們有心靈感應，質問Ada「你算甚麼閨蜜？」為了轉移視線，Ada話題一轉，追擊身形最嬌小的朱茵，問她穿平底鞋是「哪來的自信？」，直言「你最矮，還穿成這樣？」朱茵則老實說自己無論穿幾高踭的鞋，亦不會比她們三個高，因此索性穿平底鞋，此時Ada得勢不饒人說：「但是最起碼都要有個平衡嘛？」激到朱茵成個彈起說：「我管你！」

朱茵和洪欣不約而同穿上黑白色衣服，唯獨Ada穿上搶眼的橙色套裝，因而被眾姊妹「質疑」她是「心機女」。

為了轉移視線，Ada話題一轉，追擊身形最嬌小的朱茵，直言「你最矮，還穿成這樣？」



Ada幫小鮮肉抹汗



節目中，四姊妹請來內地小鮮肉、身高188cm 的董岩磊擔任餐廳經理。當他們在準備特製檸檬茶時，Ada 親自「出手」幫這位小鮮肉抹汗，在旁的洪欣立刻提醒：「你這個鏡頭不要被你老公（張晉）看到，別幫人亂擦汗哦！」Ada 沒好氣說：「我老公才不會那麼小氣！」

在開門迎客前，內地藝人李藝彤的突然到訪讓姐姐們十分興奮，她和朱茵姐姐更是份外投契，全因二人喜好和嗜好完全相同，一見面就聊起了喜歡的動漫和Lolita服飾，李藝彤還邀請朱茵一起逛街，兩人一拍即合，十分親密。