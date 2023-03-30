香港浸會大學 Mental Health First Aid Captain 現已登陸Meta 12元宇宙平台

香港浸會大學（Hong Kong Baptist University）學生事務處的Mental Health First Aid Captain（精神健康急救隊長計劃）活動，幫助學生面對情緒危機，並會提供適當支援，已正式在Meta 12元宇宙平台展開！在香港浸會大學Amphitheater中的五個攤位，可讓一眾同學可放下生活中急速的步伐，並以視覺、味覺、聽覺、觸覺和嗅覺五感參與不同的活動，展開獨特的感觀體驗。

活動亦在Meta 12元宇宙平台內，與線下活動互相呼應，未能親身到場參與的同學們，可透過Meta 12的虛擬攤位及直播，感受現場氣氛之餘，亦可藉着Avatar與現場參與的人進行互動。

Mental Health First Aid Captain活動

日期：3月27日至31日

時間：1100 – 1500

地址：香港浸會大學Amphitheater

Meta 12 x Mental Health First Aid Captain直播