東涌世茂喜來登酒店 「海岸扒房」 聯乘首爾「The Margaux Grill」｜推期間限定韓牛菜式

全面復常加上旅行旺季，總想一次過去多個地方，滿足餓了三年的旅行慾！但可惜復活節假只得數天，想去韓國又想去歐洲，可以怎辦呢？香港東涌世茂喜來登酒店與首爾JW萬豪酒店合作，攜手呈獻「The Margaux Grill x 海岸扒房」，兩位主廚各展廚藝，讓食客一次過滿足兩地滋味！

「The Margaux Grill x 海岸扒房」期間限定菜式

由「海岸扒房」主廚 Martín Carrasco 與首爾JW萬豪酒店「The Margaux Grill」主廚閔晸湜精心炮製，糅合韓國料理及歐洲烹調風格，發揮兩地的廚藝特色及創意，呈獻多款以最頂級 1++韓牛炮製之料理，牛魔王不可錯過！此外，值得一提是期間限定菜式，包括以韓國四大本土品種之一的韓牛為主角的韓牛他他，配以韓國香梨及蕃薯片作點綴，突出牛肉鮮味，還有自家製泡菜炒飯配西班牙紅蝦，以原隻大紅蝦，配上香濃的蝦頭淆汁，烹調出西班牙式泡菜炒飯，惹味醒胃。

兩大主廚出手，又豈止韓牛和炒飯！限定聯乘頂級韓牛六道菜晚宴，以頭盤鮑魚魚子醬、鹿兒島雞肉沙嗲串、海膽撻(只限晚宴供應)及波士頓龍蝦配布拉塔芝士沙律揭開序幕。緊接著以肉味濃郁的韓牛他他展開韓牛美饌體驗，開啟味蕾。隨後有充滿現代歐韓風味的自家製泡菜炒飯配西班牙紅蝦，絕對是品味融合之作，讓味蕾遊走於惹味的韓式料理與清新的歐洲海洋風之間。

亮點主菜有香烤頂級1++韓牛西冷扒配手指薯、自家腌製泡菜及韓式烤肉，其選用最上乘的食材，以扎實功架呈獻韓牛的濃郁鮮味。最後附上韓國士多啤梨忌廉芝士蛋糕配燒酎士多啤梨雪葩，為完美的晚宴畫上圓滿句號。

韓牛他他 鮑魚魚子醬、鹿兒島雞肉沙嗲串、海膽撻

香烤頂級 1++韓牛西冷扒配手指薯 自家製泡菜炒飯配西班牙紅蝦

「The Margaux Grill X 海岸扒房」美饌由即日起至4 月20日供應。期間限定，值得一試。六道菜晚宴每位價錢為$1,188，可另加$398 配對美酒三杯。座位有限，敬請預訂！