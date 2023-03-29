牛摩進駐調景嶺推5重優惠獎賞 肉類免費升級/小朋友免費任食/身份證有呢個字享8折

日式火鍋放題專門店牛摩進駐調景嶺，為慶祝新店開幕，牛摩由即日起推出5重優惠獎賞，由送頂級和牛到無限時任食都有！

新店裝潢富有日本特色，除了有日本鳥居造型的自助放題區外，牆上也有多幅牛摩卡通漫畫，以及調景嶺店限定裝飾「特大牛摩湯鍋」。

特大牛摩湯鍋

調景嶺新店限定

由即日起至4月7日，新入會會員於入會當日惠顧正價90分鐘美國IBP牛板腱或以上送題，即可獲贈一份日本頂級熊本和牛，再享$1,200迎新優惠。

另外，由4月8日至5月7日，凡惠顧牛摩調景嶺分店，入座前即可免費參與幸運輪大抽獎一次，在6款獎品中有機會獲得其中1款。獎品更可即日惠顧時享用，讓你立刻享受獎品帶來的喜悅！

頭獎：$100星聚禮券

二獎：惠顧正價90分鐘放題送「日本頂級熊本和牛」1份

三獎：惠顧正價90分鐘放題送『Double Gold金牌肉』1份

荃灣及新都城中心店限定

由即日起至4月7日，新入會並於同日惠顧晚市正價90分鐘放題之會員，即可享放題肉類免費升級優惠。現有會員帶1位新朋友入會亦可一同享有免費升級優惠，以相等於8折的價錢 ，品嚐到高一個等級的優質食品 。例如惠顧「極品美國牛小排」即可免費升級至「日本佐賀霜降黑毛和牛」放題，相等以最優惠69折價錢享用最高級放題套餐。

備註：需收取升級後放題原價之加一收費、現有會員與新會員同行均可享免費升級優惠，但不可同時使用其他會員優惠。

全線分店優惠

4月8日起，星聚會員惠顧星聚會員惠顧正價90分鐘火鍋放題，即可攜一位身高不足120cm兒童（年齡為12歲或以下）免費任食。

由即日起要4月7日，逢周一至四晚上8時後入座，身分證上英文名字含有與牛摩首字母相同的「W」或「M」之顧客，即可享有8折優惠及無限時任食。