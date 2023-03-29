回南天衫難乾 日本節目教4個應付潮濕天氣晾衣方法

踏入春季，就即是要面對煩人的 回南天 ，家中牆壁出水發霉不在話下，室內晾衣也是難乾之餘更會有一陣噏味傳出。日本電視節目「ZIP！」就在過去找來洗滌專家「洗衣兄弟（洗濯ブラザーズ）」向大家示範N個正確在室內晾衣的方法，為大家解決因潮濕而面對的晾衣煩惱，如果你也遇到同樣問題，不妨學習起來吧！

專家表示，讓衣服出現噏味是因為有莫拉氏菌的滋生，這種菌會在高溫及高濕度繁殖，更以人類的皮脂污垢當食物，同時會依附在衣物纖維上，導致衣物發出異味。要解決衣物不乾及異味問題，可以參加以下做法。

1. 使用厚身或拗彎衣架

專家教導應使用厚身衣架，又或者將衣架拗彎方便讓T恤通風，可以的話也可將膠樽安插在衣架兩端，用以撐開T恤袖口。

2. 應在浴室裡晾衣

相信各位都會以為將衣物晾在靠窗位置能使衣物更快變乾，又或者有人會在客廳和寢室放置晾衣架，但其實最適合晾衣的地方是浴室。由於浴室防霉，狹小空間也能較易控制濕度，因此在晾衣時將浴室的窗戶關上，再開啟抽氣扇或抽濕機等，也能快捷地乾衣。

3. 將衣物按長短以梯形方式排列

應將衣物按長短排列妥當，較長身的排在兩邊，短身的放在中間，從而形成拱形。這樣空氣便可從中間穿過，產生上升的氣流加快晾乾速度。

4. 盡快沖洗被雨水淋濕的衣物

為了防止莫拉氏菌滋長，被雨水淋濕的衣物應盡快放入洗衣機沖洗。如未能立即清洗，也切記不能與其他衣物放置於同一個洗衣籃，以免其他衣物跟著發臭。另外應先將衣物內外翻轉再放入洗衣機，以便洗走皮脂污垢。