楊偲泳破億票房後 學習理財新智慧

楊偲泳（Renci）憑住《毒舌大狀》榮升港產片最高過億票房人氣女主角後，工作接踵而來，收入增加令她更要小心選擇理財計劃，她表示：「由排球運動員轉型做藝人，這幾年收入增加了，前幾年已見到身邊朋友開始嘗試投資，例如選擇月供股票等投資組合，在耳濡目染下，也開始接觸投資。我明白無論做運動員抑或做藝人，收入都不算穩定，加上父母自幼已教導學習儲錢，所以當我開始有收入時，便每月儲錢，再作投資，希望可以積少成多，好好計劃將來。」

中國銀行（香港）一直致力拓展年輕客群，於去年推出「理財TrendyToo」年輕品牌定位，以「輕理財」概念更貼近年輕人，協助年輕客戶踏出理財第一步，深受歡迎。中銀香港今年邀請到人氣女星楊偲泳（Renci）加盟，連同姚焯菲（Chantel）以張馳豪（Aska） 一同擔任「理財TrendyToo」形象大使，鼓勵年輕人踏出輕理財第一步。

Aska去年擔任中銀香港「理財TrendyToo」的形象大使，今年再添食「冧莊」，他透露過去一年獲益良多，增長不少投資知識，他更表示：「我有做功課研究股市，多留意財經新聞，幸運地在股市有少少斬獲。除了音樂發展外，我決定可以嘗試向理財KOL這條路出發，分享自身投資經驗，名稱已想好了，就是『將軍澳巴菲特』。我亦會呼籲身邊朋友參加『理財#YouTalk吧』理財KOL新星選拔戰，總獎金高達港幣10萬元好吸引，坊間有這麼多運動KOL，打機KOL，而理財KOL亦是一門專業，這是一個好好的機會給一些對投資理財有興趣及研究的年青人參加。」

中銀香港更推出「理財#YouTalk吧」理財KOL新星選拔戰，招募一眾理財及投資達人，融合創意和理財知識，參與短片創作，滿足年輕人熱愛在社交媒體平台曝光及互動的樂趣之餘，亦可與其他同輩好友一同分享他們在理財和投資路上的小心得。日前Renci、Aska、青姐和紅磡索螺絲，為中銀香港「理財#YouTalk吧」理財KOL新星選拔戰拍攝宣傳照片及影片，齊齊發揮影響力，分享年輕新世代理財的訊息。