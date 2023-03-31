「Red Bull x Desk-one Study Station」免費提供溫習室＋能量飲料 為考生打氣！

踏入4月，又是全城學子為準備DSE公開試、趕project而努力的日子。Red Bull特別與Desk-one合作，在4月3日至5月3日期間，讓一眾同學仔可以到位於銅鑼灣、旺角及觀塘Desk-one的 「Red Bull x Desk-one Study Station」免費溫書，場地還有 Red Bull 能量飲料提供，讓你温習期間充滿能量，越溫越入腦！

即日起只要在 https://forms.gle/GLeGV13jsw86rTKaA 登記，並選擇屬意地區的「Red Bull x Desk-one Study Station」，取得 Whatsapp 確認短訊，屆時便可憑學生證及 Whatsapp 確認短訊使用「Red Bull x Desk-one Study Station」溫書。

成功報名的同學更可每人獲得一份手提電腦袋，名額400位，先到先得。6月22日，Red Bull 更會在 Sound Department 舉辦試後慶祝派對，憑「Red Bull x Desk-one Study Station」 Whatsapp 確認短訊可獲免費飲品。

「Red Bull Study Station」 詳情：

開放日期：2023年4月3日至5月3日

報名：2023年3月28日起

名額：最多400人，先到先得

銅鑼灣：

地址：銅鑼灣禮頓道9-11 號合誠大廈18樓 (時代廣場旁 | 銅鑼灣站 A 出口)

開放時間：11:00-22:30

電話：+852 2185 6660

旺角：

地址：旺角山東街 47-51 號中僑商業大廈23樓 (瓊華中心旁 | 旺角站 E2 出口)

開放時間：09:30-22:30

電話：+852 2185 6661

觀塘：