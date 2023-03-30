改善膚質 從潔面開始

想擁有好的膚質，時刻保持水潤，皮膚保養至為關鍵。保養第一步，便是潔面。皮膚每天積聚空氣中的塵埃、化妝品和油脂等各種污染，若沒有好好清潔，面部毛孔便會被污垢及多餘油脂堵塞，造成黑頭、粉刺、暗瘡等問題。所以我們需要一個良好的護膚程序，讓我們擁有乾淨的皮膚，可以打開皮膚管導，為之後的精華液、乳液和面霜滲透得更深。

跟從以下的潔面方法，便能擁有潔淨膚質。

先用熱毛巾或蒸氣敷面，打開面部毛孔，令毛孔內的油脂、污垢更易從洗面帶走。 乾手乾臉使用洗臉乳，在臉部內到外打圈按摩。（洗面奶份量必須足夠） 順序從油脂分泌較多的地方清潔至最少。有較多油脂分泌的T字部位需要特別加強清潔。另外，髮際、臉頰邊緣、下巴及頸部等位置亦不容忽視，洗面時宜多加注意。針對暗瘡位置，不應大力搓揉。 用水潑洗乾淨臉部後，可用紙巾或一次性潔面巾輕輕拭擦面部。

潔面產品當中，我最喜愛洗臉奶，可以清潔同時鎖住皮膚水分，令皮膚越洗越柔軟嫩滑，洗後不會緊繃。因為我皮膚比較薄，鎖水能力比其他人弱，所以我需要一些溫和洗面產品，每一位女士都需要認識自己皮膚，揀選合適的潔面產品。

marier幹細胞高效補濕注顏洗面乳，糅合植物精華與科研技術，利用專利成份SCCM人體骨髓幹細胞高濃度親和性培養液，配合高效修護能力的藍銅胜肽， 打造專屬幼嫩美肌的潔面乳，一步做到深層清潔，柔軟膚質，令潔膚從此擁有新體驗。

La Mer 潔面乳液蘊含品牌專利的Deconstructed Waters™️電荷水份子調配，有效去除雜質，而不擾亂肌膚保濕屏障。潔面乳乾濕兩用皆可，配合按摩便能溫和卸除眼妝，回復淨透又鎮靜的肌膚狀態。

Aesop 輕柔潔面乳適合大多數膚質，尤其是乾性和敏感性肌膚，極為溫和的日常潔膚產品，含有泛醇（維他命原B5）、葡萄籽、檀香，以舒緩功效著稱的植物成分。輕鬆卸妝，易於沖洗。

Shiseido 鎖水防禦豐盈潔面乳蘊含稻米胚芽油、蠶絲精華及TMG，能提升皮膚自身的鎖水力，有效去除老化細胞並柔化肌膚，同時溫和去除污垢；濃密配方能糅起高效潔淨的柔軟泡沫，清除有害的氧化皮脂。

洗面奶性質比較溫和，適合皮膚比較薄弱，或有微絲血管的膚質。因為坊間有其他林林總總的潔面產品，會針對油性皮膚或者乾性皮膚，暗瘡類型皮膚而有不同的選擇。如果你們有興趣了解更多，歡迎IG私訊我。我會為大家搜查其他你們需要知道的產品。