消費券2023 ｜全港30間商場消費券優惠 最高可賺200%回贈 指定日子仲有額外獎賞

消費券2023 ｜ 政府今年再度派發$5,000消費券，首階段將於4月16日展開，屆時已成功登記的合資格人士將獲發$3,000或$1,500。有見及此，本港有不少商場已陸續推出消費券獎賞計劃，讓市民可以利用消費券消費同時再獲回贈或電子優惠券，最高可賺200%回贈！

YOHO MALL ｜單日可獲$810回贈

元朗YOHO MALL加推「日日購物賞」至4月30日，The Point會員以電子貨幣消費滿$1,000即賞$50電子贈券；而消費券首發當天（即4月16日）起更加推額外2重獎賞：以電子貨幣消費滿$4,500即$300 YOHO MALL 電子贈券套裝；以指定信用卡消費滿$9,000，除$360 Point Dollar外，YOHO MALL 更獨家額外加碼賞$100新地商場贈券，多買多賞，單日回贈最高獲可達$810，另外，商場也會派發商戶電子贈券，當中囊括場內逾150間商戶。

荃灣廣場｜派發近$50萬電子禮券

荃灣廣場趁消費券派發，推出「消費Power Up！」活動，由4月1日至5月7日期間，於荃灣廣場以電子貨幣消費滿$3,000，可獲贈$150商場電子贈券組合；4月16至25日期間更可享有期間限定賞，於商場以電子貨幣消費滿$6,000，獲得共$500商場電子贈券、指定商戶贈券及$100新都會廣場美容電子贈券。

新達廣場｜贈多達$450消費獎賞

大埔新達廣場推出「火熱消費賞」活動，The Point會員凡於4月5日至5月7日期間，以電子貨幣即日消費滿指定金額，單日最多可獲贈$450潮流服飾、運動服裝及用品商戶電子贈券。於於場內買滿$800送$50商場電子贈券組合（超市除外）；買滿$2,000送$100商場電子贈券組合 及 買滿$6,000送$300商場電子贈券組合。

新城市廣場、HomeSquare ｜ 日賞逾$10,000商場電子禮券

新城市廣場與HomeSquare聯手推出消費券早鳥優惠，由4月1日起連續兩個月派發超過2千萬元商場電子禮券。新城市廣場方面，由4月1日起以電子貨幣消費滿指定金額即可獲逾$7,000電子禮券 ，禮券組合涵蓋超過150間餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、傢具等類別的商戶。凡透過AlipayHK、八達通、Tap & Go 拍住賞、WeChat Pay HK、PayMe或BoCPay等6大平台付款購物，即可額外獲得$50 Play Park 玩樂電子禮券。

HomeSquare方面，即日起推出「賞你家居提案」，顧客於活動期間以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈高達$3,590電子購物禮券及額外$4,750商戶優惠券。此外，由4月16日消費券發放當日起，顧客以6大平台包括AlipayHK、八達通、Tap & Go 拍住賞、WeChat Pay HK、PayMe或BoCPay付款購物，HomeSquare即加送$100 HomeCircle電子禮券。

黃埔天地｜送美食現金券

4月1日至23日，逢周末及公眾假期，黃埔天地推出「春日滋味賞」消費回贈，於商場以電子貨幣消費滿指定金額，憑即日之電子貨幣付款存根/交易紀錄頁面及對應商戶同日之單一機印發票，即可換領指定美食現金券，每日數量有限，換完即止。消費滿$400或以上可換領$50、滿$800或以上可換領$100、滿$1,1200或以上可換領$150指定商戶美食現金券，當中包括本地精品咖啡「NOC Coffee」、柴犬主題Café「Black Sugar Coffee」、連續多年獲米芝蓮指南必比登推薦川菜「詠藜園四川擔擔麵」、澳洲扒房「Outback Steakhouse」、日本佐賀燒肉店「YAKINIKU KAKURA」等。

置富Malls 12大商場｜最高獲$500美食禮券

由4月7日起，置富Malls旗下12大商場+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會、麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈和荃薈，推出「購物獎上獎」活動，於推廣期內任何同一商場內於兩間不同商戶，以電子貨幣消費滿指定金額即可獲最高$500美食禮券，而周六、日及公眾假期更可獲最高$50額外獎賞，兼同時賺取會員積分。

商場 消費金額 可獲贈美食禮券 星期六、日及公眾假期消費額外奬 +WOO嘉湖、

置富第一城、

馬鞍山廣場、

都會駅 $500 $50 $30 置富Malls電子禮券

+ HK$20美食現金券

$1,500 $200 $3,000 $500 置富都會、

麗港城商場、

城中薈、

麗城薈、

華都大道、

映灣薈、

銀禧薈、

荃薈 $350 $40 $30 置富Malls電子禮券 $800 $140

新地12大商場 ｜最高賺200%回贈

新地旗下12個商場，包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC，推出「消費券賞上賞」優惠，最高可賺$10,930優惠。

由即日起，12個商場送消費券「早鳥激搶」優惠，The Point會員可於手機App率先換領預留證，並於4月16日消費券派發首日到場消費滿$5,000， 即可換領總值達$10,000指定指定商場及商戶電子優惠券組合，回贈率高達200%。

4月16日消費券發放當天開始，再加推三重「限時激賞」優惠，只要到訪各商場就有機會換領多達$8,920的商場電子優惠券，無論在家品電器、珠寶金飾、時尚服飾、運動用品、美容藥妝等商戶消費均可使用。The Point會員於指定商場以電子員於指定商場以電子貨幣消費滿指定金額，更可獲贈高達$930商場電子優惠券，消費滿$900， 即賞$80；消費滿$1,800，即賞$200；滿$3,800，即賞$650商場電子優惠券。