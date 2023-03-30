成人教科書｜11歲男生想扮靚似Anson Lo 大改造後竟變「迷你版Edan」？

由洪永城主持的TVB兒童真人騷《成人教科書》，繼早前一集將10歲妹妹的公仔掃清光惹爭議後，今集製作組安排了另一任務，邀請11歲小六學生蔡施齊加入「男孩扮靚室」，進行形象大改造。施齊本希望可以打扮成MIRROR人氣偶像Anson Lo(盧瀚霆)，誰不知最後竟變成迷你版Edan (呂爵安)！

TVB真人騷《成人教科書》 幫小學生形象大改造

11歲的施齊在受訪期間，認為打扮不分男女，男生同樣要注重外表「扮靚」，更坦言「如果我可以扮靚似Anson Lo 咁我都幾開心」，於是洪永城為小男生實現願望﹐由形象改造達人Ricky為其重新設計造型，經剪髮、修眉、化妝及搽指甲油等，是否真的會變成另一個Anson Lo？

11歲小學生施齊希望可以打扮得像MIRROR成員Anson Lo

MIRROR人氣偶像Anson Lo盧瀚霆

大改造後竟變「迷你版Edan」

大改造後的施齊登場，可謂判若兩人，由一個沒精打彩的小男孩變成帥氣型男，雖然外型不像他想像中的Anson Lo，反而與MIRROR另一成員呂爵安更為相似，完全是一個「迷你版Edan」！施齊的媽媽身為某一名校的校長，本來認為男仔化妝並非「正常」，但看見兒子經改造過後，對自己的形象和信心提升，又覺得未嘗不是一件好事。

Edan本人有睇片

連Edan本尊剛剛都在IG Story轉發影片，留言「想變ansonlo 點知變咗Edan」，還有三個大笑的表情符號，未知Edan是否認同施齊跟自己有幾分相似？