炎明熹素顏Look清唱張國榮4首經典歌 網民大讚：「行走的CD！」

4月1日是張國榮（哥哥）逝世20周年，為紀念這位樂壇巨星，環球唱片推出《REMEMBERING Leslie》專輯，請來多位歌手翻唱哥哥的經典歌曲，包括MIRROR成員姜濤翻唱《追》、盧瀚霆《偷情》、ERROR《Stand Up》、曾比特《有誰共鳴》、炎明熹《今生今世》等。昨日無綫官方YouTube頻道「See Saw先」就上載了Gigi 炎明熹 清唱哥哥4首單曲的影片，Gigi更以素顏眼鏡造型上陣。據官方描述，片段未經任何修音，原聲直出，網民大讚Gigi是行走的CD！

早前Gigi獲環球唱片邀請翻唱張國榮的《今生今世》

Gigi在影片中一共翻唱了4首哥哥的經典歌曲《為你鍾情》、《今生今世》、《風繼續吹》和《追》，以向哥哥致敬，最後更驚喜獻唱個人單曲《大開眼界》。片中Gigi未有化妝，以素顏眼鏡Look大方出鏡。其實Gigi先後已拍攝兩次片段，惟首次錄影時狀態不佳，Gigi便要求過幾日再錄製。工作人員讚Gigi有誠意，網民也留言大讚：「正到我暈！」、「清純脫俗嘅樣加埋熟練動聽嘅聲合而為一，唱出哥哥4首正歌，那份勇氣，那份認真，那份有禮，怎不令人對佢都寵愛有加呢？」、「真正用實力說話，年輕有膽色。」

《為你鍾情》

《今生今世》

《風繼續吹》

《追》