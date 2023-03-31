張國榮逝世20周年︳絕不過時百變造型 官仔骨骨、不羈長髮、古裝皆能駕馭

20年前，哥哥張國榮於4月1日愚人節與大家開了一場沒法逆轉的玩笑。這些年， 大家對他的思念沒有減退，反而與日俱增，被哥哥的舞台魅力、精湛演技所迷倒。哥哥生前演出過無數角色、舞台形象百變，而且大膽前衛、辨識度高，即使到現時仍然毫不過時，不妨趁這個日子回顧哥哥極具魅力的造型。

1.《阿飛正傳》旭仔

哥哥靚仔有型，加上他游水保持身形，穿着甚麼服裝都好看。他所飾演的旭仔只穿上一件簡單的白色背心、白色四角內褲，對鏡跳舞，雖然沒有華衣美服，但仍然讓人沒法將視線從他身上移開。

「冇腳嘅雀仔」旭仔。

2.《家有囍事》常騷

戲內哥哥的造型遍向中性知性風格，就連最難駕馭的閃爆外衣加上樽領毛衣都可以着得有型有格，多層次穿着放到現在都不過時，有時在街頭仍然看到類似的配搭。哥哥在戲內還極有突破地穿上連身格仔睡裙，毫無違和感，果然是「人着衫，唔係衫着人」。

平時樽領毛衣略嫌有點老土，但由哥哥來演繹毫無這種感覺。

3.《大富之家》蘿蔔頭

有別於其他青靚白淨形象，哥哥這身造型帶點嬉皮士風格，蓄着中分及肩短髮加上留鬚，多以格仔恤衫、牛仔褲、皮靴等作配搭，極具男人不羈又帶點藝術家的感覺。

哥哥的「蘿蔔頭」的造型滲出型格佬味。

4.《倩女幽魂》寧采臣

除了時尚造型之外，哥哥連古裝都能好好駕馭，他在《倩女幽魂》內的孱弱、膽小又深情的書生造型，加上哥哥自帶斯文的氣質，當年毫無疑問地迷倒了一眾粉絲，更成為了最經典的寧采臣。

哥哥的孱弱又深情的書生造型，成為了最經典的寧采臣。

5.《胭脂扣》十二少

古裝以外，哥哥於《霸王別姬》或是《胭脂扣》之中的「長衫look」甚有文藝氣息，雖然不是西裝那種官仔骨骨，但哥哥仍能在這身造型流露出一種優雅細膩的風範。

哥哥的長衫造型，談笑風生之中帶有優雅斯文感覺。

6.《射鵰英雄傳之東成西就》黃藥師

哥哥敬業樂業，不論任何角色他都會全力以赴地準備及演出，除了藝術感電影之外，哥哥不抗拒演出喜劇。《東成西就》中的黃藥師化着濃濃眼線，穿住顯眼的藍色古裝，大展「彈指神通」的武功，與梁家輝一幕「分飛燕」玩得很放開，也感受到哥哥從心的笑容。

哥哥於喜劇中收放自如，演出非常自然。

7.《鎗王》Rick

《鎗王》是哥哥生前尾二演出的電影（最後一套為《異度空間》），他在戲內飾演一位實戰射擊及改鎗高手。由於一次射擊比賽意外後變為冷血殺手，後來為救出被警方扣押的女友，哥哥挑戰警隊及傷害多位警員，最後與他追查他的方中信大鬥鎗法。哥哥在戲內剃光了眉毛，反覆舉鎗對準鏡中人的瘋魔畫面，實在令人極為深刻。

哥哥飾演的鎗械高手後來走眉毛，褪去正氣之餘再添幾分邪魅與走火入魔的感覺。

8.《熱．情演唱會》長髮look

當然，哥哥除了於從影期間有不少經典造型，貴為舞台王者的他在演唱會之中不乏前衛大膽的打扮。最特別莫過於哥哥於2000年至2001年於世界各地開展的巡迴演唱會《熱．情演唱會》，當年由哥哥擔任藝術總監、法國時裝大師Jean-Paul Gaultier負責演唱會服裝設計，每個造型都甚有辨識度，特別是演唱會的長髮look，配搭野性十足的bling bling西裝，經歷了20多年仍然十分大膽。

相信年輕一代也對哥哥這身造型甚有印象。

9.《熱．情演唱會》 紅色高跟鞋look

身穿黑色亮片西裝外套，內裏配襯黑色蕾絲透膚的上衣與閃亮褲裝，腳踩一雙鮮紅高跟鞋，妖魅地演唱《紅》這首歌。這種揉合雌雄特色於一身的造型，真的只有哥哥才能駕馭，現今樂壇似乎仍然無人能夠超越。

雌雄於一身的經典造型，只有哥哥才能駕馭。

10.《金枝玉葉》顧家明

哥哥曾經透露很喜歡《金枝玉葉》內的造型，戲中顧家明仿似哥哥的真人故事般，於音樂界才華洋溢的他於戲中穿着簡單，一身的白色Tee或是長袖衫，再以一副黑超作綴，滲出陣陣日系簡約風格，「潮」味盡現。最後，哥哥於戲內尾段說出一句「男的也好，女的也好，我只知道我喜歡你」，簡直是哥哥現實生活的寫照，難怪他那麼喜歡這套電影。