全新日本壽喜燒專門店 「壽喜燒 伊勢熊」登陸尖沙咀

全新日本壽喜燒料理專門店「壽喜燒 伊勢熊」，已於今年4月1日登陸尖沙咀棉登徑！由來自日本福岡縣的資深日籍主廚久家弘一先生親自主理，以極上和牛搭配主廚的獨門割下（佐料醬汁）配方，向食客展示來自日本的席前壽喜燒滋味，午市及晚市都分別有套餐及廚師發辦菜單供選擇，即看詳情！

壽喜燒伊勢熊 極上和牛搭配獨門割下配方

「壽喜燒 伊勢熊」於晚市時段供應的兩款壽喜燒料理菜單，「伊勢熊壽喜燒六道菜晚市套餐」（每位港幣680元），包羅前菜三款、A4和牛壽喜燒（橄欖和牛及京都姬牛，各一片）、日本季節蔬菜七款、昆布蓋飯、雞蛋蓋飯、蒸物及甜點；而「伊勢熊壽喜燒九道菜晚市廚師發辦菜單」（每位港幣1,380元），則敬奉前菜五款、時令刺身、天使海老料理、炙烤和牛、A4和牛壽喜燒（橄欖和牛、京都姬牛、或期間限定和牛，共兩片）、壽喜燒和牛海膽卷、日本季節蔬菜七款、時令德利蒸、昆布蓋飯、雞蛋蓋飯及時令甜點。建議食客兩天前預訂。

餐廳以來自日本的優質和牛作主打食材，完美展現壽喜燒料理的風味。

此外，主廚久家先生的獨門割下秘方，更是靈魂之所在！蛋汁佐料採用來自日本山口縣的雞蛋，匠心綴以綿密的細膩蛋白雲朵，為壽喜燒肉食注入嫩滑風味。而四款精選蘸料更為食客帶來豐富的味道層次享受，當中包括沖繩島椒絲、柚子、芥末及意大利松露醬，亦可選擇配上香脆可口的燒紫菜，口感層次豐富誘人。

兩款晚市菜單中亦包括日本各縣的頂級季節蔬菜，如靜岡縣的頂級アメーラ（Amela）高糖度水果蕃茄、鹿兒島竹筍、愛知縣羅馬花椰菜、山口縣白蘆筍等。

「九道菜晚市廚師發辦菜單」中的「時令德利蒸」

同時，「壽喜燒 伊勢熊」更特別邀得資深和食料理大廚松田亞弓小姐加入廚藝團隊，她同時兼具日本侍酒師協會的專業侍酒師資格，務求為食客的壽喜燒盛宴推介最匹配的佐餐佳釀。當中推介的兩款特色搭配酒釀如「日本紅酒鹽尻麝香百利A」（港幣980元）及「三得利日本清志甲州白葡萄酒」（港幣680元），皆與壽喜燒料理無比匹配。

資深和食料理大廚松田亞弓小姐