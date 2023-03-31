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凱悅酒店集團自助餐優惠 君悅最平$220.8/凱悅買二送二/半價燒烤自助晚餐

by editorial

凱悅酒店集團旗下的四間香港酒店，包括香港君悅酒店、香港維港凱悅尚萃酒店、香港沙田凱悅酒店及香港尖沙咀凱悅酒店推出春季快閃餐飲禮遇，各位可以以低至半價購買超值餐飲禮遇包括 自助餐 、優惠套餐，下午茶優惠低至每位港幣$183起！由即日起至4月5日，可於凱悅官方網上商店購買：(https://bit.ly/3nvJ6Ol)

香港君悅酒店

特價優惠
以半價預訂茶園下午茶自助餐，每個預訂供2位及4位享用 每位港幣$220.8 
以75折預訂茶園自助晚餐，每個預訂供4位享用 每位港幣$669.8起
以低至半價預訂The Grill露天池畔餐廳燒烤自助晚餐， 
每個預訂供4位享用 		每位港幣$361.9起 

香港維港凱悅尚萃酒店

特價優惠
以低至半價享用 The Farmhouse 咖啡廳平日自助午餐及晚餐每位港幣$230.6起
以75折享用 The Farmhouse 咖啡廳「和風べつばら」下午茶 每位港幣$295.8  
以8折享用Cruise 空中餐廳及酒吧「蟹趴星期三」菜單連一壼雞尾酒或一瓶餐酒，每預訂供2位用。 每位港幣$514.2 
以85折享用Cruise 空中餐廳及酒吧「Cruise Brunch」週末午餐連無限暢飲香檳2.5小時，每預訂供4位用。 每位港幣$756.5 
以85折享用Cruise 空中餐廳及酒吧「Cruise Crunch」菜單連「I Own The Boat 」無限暢飲2小時，每預訂供2位用。 每位港幣$668.2  
以85折享用Cruise 空中餐廳及酒吧「Feed Me」套餐連一壼雞尾酒或一瓶餐酒，每預訂供2位用。 每位港幣$523.2 

香港沙田凱悅酒店

特價優惠
65折預訂自助午餐，每個預訂供4位用 每位港幣$338  
65折預訂自助晚餐，每個預訂供4位用 每位港幣$507 
65折預訂下午茶餐，每個預訂供2位用  每位港幣$183 

香港尖沙咀凱悅酒店

﻿特價優惠
自助午餐優惠高達買二送二 每位港幣$251起 
自助晚餐優惠高達買二送二 每位港幣$449起
75折預訂下午茶餐或下午茶自助餐，每個預訂供2位用  每位港幣$229起 
75折預訂希戈餐廳5道菜經典晚餐，每個預訂供2位用  每位港幣$1,239 

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