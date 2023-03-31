凱悅酒店集團自助餐優惠 君悅最平$220.8/凱悅買二送二/半價燒烤自助晚餐

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以低至半價享用 The Farmhouse 咖啡廳平日自助午餐及晚餐 每位港幣$230.6起

以75折享用 The Farmhouse 咖啡廳「和風べつばら」下午茶 每位港幣$295.8

以8折享用Cruise 空中餐廳及酒吧「蟹趴星期三」菜單連一壼雞尾酒或一瓶餐酒，每預訂供2位用。 每位港幣$514.2

以85折享用Cruise 空中餐廳及酒吧「Cruise Brunch」週末午餐連無限暢飲香檳2.5小時，每預訂供4位用。 每位港幣$756.5

以85折享用Cruise 空中餐廳及酒吧「Cruise Crunch」菜單連「I Own The Boat 」無限暢飲2小時，每預訂供2位用。 每位港幣$668.2