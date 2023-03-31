凱悅酒店集團自助餐優惠 君悅最平$220.8/凱悅買二送二/半價燒烤自助晚餐

凱悅酒店集團旗下的四間香港酒店，包括香港君悅酒店、香港維港凱悅尚萃酒店、香港沙田凱悅酒店及香港尖沙咀凱悅酒店推出春季快閃餐飲禮遇，各位可以以低至半價購買超值餐飲禮遇包括 自助餐 、優惠套餐，下午茶優惠低至每位港幣$183起！由即日起至4月5日，可於凱悅官方網上商店購買：(https://bit.ly/3nvJ6Ol)
香港君悅酒店
|特價優惠
|以半價預訂茶園下午茶自助餐，每個預訂供2位及4位享用
|每位港幣$220.8
|以75折預訂茶園自助晚餐，每個預訂供4位享用
|每位港幣$669.8起
|以低至半價預訂The Grill露天池畔餐廳燒烤自助晚餐，
每個預訂供4位享用
|每位港幣$361.9起
香港維港凱悅尚萃酒店
|特價優惠
|以低至半價享用 The Farmhouse 咖啡廳平日自助午餐及晚餐
|每位港幣$230.6起
|以75折享用 The Farmhouse 咖啡廳「和風べつばら」下午茶
|每位港幣$295.8
|以8折享用Cruise 空中餐廳及酒吧「蟹趴星期三」菜單連一壼雞尾酒或一瓶餐酒，每預訂供2位用。
|每位港幣$514.2
|以85折享用Cruise 空中餐廳及酒吧「Cruise Brunch」週末午餐連無限暢飲香檳2.5小時，每預訂供4位用。
|每位港幣$756.5
|以85折享用Cruise 空中餐廳及酒吧「Cruise Crunch」菜單連「I Own The Boat 」無限暢飲2小時，每預訂供2位用。
|每位港幣$668.2
|以85折享用Cruise 空中餐廳及酒吧「Feed Me」套餐連一壼雞尾酒或一瓶餐酒，每預訂供2位用。
|每位港幣$523.2
香港沙田凱悅酒店
|特價優惠
|65折預訂自助午餐，每個預訂供4位用
|每位港幣$338
|65折預訂自助晚餐，每個預訂供4位用
|每位港幣$507
|65折預訂下午茶餐，每個預訂供2位用
|每位港幣$183
香港尖沙咀凱悅酒店
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|特價優惠
|自助午餐優惠高達買二送二
|每位港幣$251起
|自助晚餐優惠高達買二送二
|每位港幣$449起
|75折預訂下午茶餐或下午茶自助餐，每個預訂供2位用
|每位港幣$229起
|75折預訂希戈餐廳5道菜經典晚餐，每個預訂供2位用
|每位港幣$1,239