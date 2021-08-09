【佐敦】香江花月新鍋底登場 必試超夢幻IGable特飲

佐敦人氣火鍋店香江花月推出新品，2款火鍋湯底和3款夏日特飲，有消暑袪濕功效，夏天打邊爐也不用擔心太熱氣。

2款火鍋湯底都以滋補為主。南瓜芝士鍋用日本南瓜加入香濃芝士煮成，有豐富維他命，口感幼滑，還有淡淡的南瓜甜味。時令海鮮冬瓜鍋則用清甜的冬瓜加入火腿、連子肉、帶子、蟹柳等海鮮煮成，食材豐富，冬瓜更能突出海鮮的鮮甜，同時有消暑袪濕的功效。

南瓜芝士鍋 $198

時令海鮮冬瓜鍋 $328

不同於傳統火鍋店的酸梅湯及竹蔗茅根，餐廳設計3款主題特飲，口味創新且外表夢幻。星江夜以自家製星空啫喱、自家製蝶豆花星空糖水、荔枝汁及橙等調製，漸變色超夢幻。翡翠沁則以香葉、接骨木花糖水青檸汁及梳打水調製，味道清新。自家製桃肉愛玉、益力多、梳打水及雪碧調製的桃花緣味道酸甜，顏色吸睛。

左起：星江夜、翡翠沁、桃花緣 $88/杯

餐廳還推出Igable的限量甜品女兒紅，以金箔、燕窩及金箔雪蛤膏配以大菜糕所組成的花形甜品，賣相精緻。大菜糕共有三種味道，包括蜂蜜大菜糕、黑糖薑大菜糕及士多啤梨大菜糕，口味新奇。每天限量發售10份，售完即止。

女兒紅 $128

香江花月

地址：九龍佐敦佐敦道31-37號百誠大廈2樓

時間：

星期一至五：18:00-00:00

星期六至日：12:00-15:00／18:00-00:00

電話：2736 8368 / 6565 7888