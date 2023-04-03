恆生銀行90周年誌慶 90輛特別設計的士 4月4日免費接載市民

明天可以免費搭的士！恒生銀行宣布將於明天（4月4日，星期二）推出新一浪的90周年誌慶活動——「同『恒』賞全城」免費的士乘車日。屆時90輛市區的士的車身，會貼上由本地插畫家Messy Desk設計的恒生90周年限定版插畫，市民當天如坐上此特別設計之的士，即可享一次免費車程。市民於指定期內，捕捉到上述特別設計之的士並打卡拍照，更可參加大抽獎贏取豐富獎品。

恆生推「免費的士乘車日」

限定版的士將於4月4日上午8時至下午8時遊走全港各區，並由穿上恒生90周年制服的司機為市民提供免費的士車程。同時，恒生亦將於同日額外安排5輛復康的士參與活動，為當天有需要預約復康的士的市民提供免費服務。

市民由4月4日至5月2日，只要成功捕捉到恒生90周年限定版的士並拍下照片，透過Inbox或Messenger發送至恒生官方Facebook專頁，即可參加大抽獎，每日送出的獎品包括恒生銀行90周年限量版手機殼連掛繩（每日10份）或價值港幣20元的電子飲食禮券（每日80份）；參加者更會自動同時參與每週抽獎，有機會贏取價值9000元的AppleStore禮品卡。