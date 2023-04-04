解除防疫 聚會復常 增失眠個案

香港終於解除大部分防疫措施，市民生活逐步復常，但根據過去經驗，每逢大時大節，例如聖誕、農曆新年甚至下月的復活節，因失眠而求醫的個案常見會有所增加，解除防疫後市民聚會蜂擁而來，亦要小心引起失眠的問題。

一般大時大節後的失眠個案，大多涉及失眠、難以入睡，上班難以集中精神、經常感覺疲倦及緊張等問題。估計由於長假期期間，睡眠習慣有所改變，例如平日早睡早起，但放假期間會夜瞓，或者遲起身，導致睡眠習慣轉變。亦有可能平時上班壓力大，在長假期期間得以放鬆，但回復上班後身體卻難以在短時間適應及面對工作壓力，因而影響睡眠質素。

至於親友間聚會復常，大家要留意，聚會往往會導致遲回家，因此睡眠時間亦會延遲；另外，亦有可能進食量比平時增加，尤其多油膩、煎炸等食物，而容易食滯及引起胃部不適的情況，影響入睡。

此外亦要注意酒精的影響。聚會中很多時會飲酒，常聽人說「臨瞓前飲少少有助入睡」，其實酒精雖然可以有少許幫助放鬆的作用，卻不是一個助眠的好方法，因為酒精會令睡眠變得零碎，生理時鐘被打亂，飲完酒第二天的精神狀態亦通常會感到比較疲倦。而且長時間飲酒容易構成酗酒的問題，所以並不建議「借酒助眠」。