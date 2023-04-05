糖漿劑 治療呼吸道疾病 小朋友易入口糖漿劑

時常聽到很多家長都會說 :「中藥味道很苦，我家的子女不會喝的。」或「小朋友認為中藥味道很臭，很難使他們服藥的。」究竟家長是否真的沒辦法能令小朋友服用中藥？答案並不是的，小編以下就為各讀者介紹合適小朋友服用的中藥劑型 —— 糖漿劑。

按《中國藥典》描述，糖漿劑是指含有原料藥物的濃蔗糖水溶液，含蔗糖量應不低於45%（g/ml）。除另有規定外，糖漿劑應澄清。在貯藏期間不得有酸敗、異臭、產生氣體或其他變質現象，含有藥材提取物的糖漿，允許有少量輕搖易散的沉澱。具有治療作用藥物的蔗糖水溶液為藥用糖漿，由於糖漿劑中的糖具有甜味，芳香可口，可掩蓋某些藥物的苦、臭、鹹及其他不適的氣味，使病人易於服用，故深受兒童的歡迎。但因蔗糖是一種營養物質，其水溶液容易受微生物污染令其酸敗或藥物變質，因此製作過程中一般均加入防腐劑，以抑制微生物的生長。

服用糖漿劑時不宜直接用嘴巴貼著瓶口喝，因為口腔內的細菌很容易令糖漿受到污染，使藥品變異。正確使用糖漿劑是應把糖漿倒在杯內或勺子上服用。貯存溫度以10-30℃為宜，開啟後的糖漿在服用完畢後必須將瓶蓋扭緊，於陰涼乾燥的地方保存。

中藥小百科

【劑型】糖漿劑

【類型】單糖漿（85%）、藥用糖漿、芳香糖漿。

單糖漿為蔗糖的近飽和水溶液，其濃度為85%（g/ml）或64.7%（g/g）不含任何藥物，除可供製備藥用糖漿的原料外，還可作為矯味劑和助懸劑。

藥用糖漿為含藥物或藥材提取物的濃蔗糖水溶液。具有一定的治療作用。其含糖量不低於45%。

芳香糖漿：為含芳香性物質或果汁的濃蔗糖水溶液。主要用作液體藥劑的矯味劑。

【優點】多用於治療呼吸道疾病，服用方便，可以掩蓋某些藥物的不適氣味，尤其適用於兒童和怕吃藥的患者。

【缺點】

由於糖漿劑中含糖量較高，糖尿病患者不宜服用。

【使用注意】糖漿劑應密封，置陰涼處貯藏。糖尿病患者服用前應該請教醫師或藥師。

【糖漿劑舉例】急支糖漿、川貝清肺糖漿。