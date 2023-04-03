多啦A夢未來百貨公司登陸銅鑼灣 逾400款日本直送產品 多款香港首賣精品

多啦A夢未來百貨公司 ｜ 來自東京台場的多啦A夢未來百貨公司，繼去年在又一城開設期間限定店後，今年再度襲港，登陸銅鑼灣時代廣場！今次期間限定店將發售逾400款從日本官方直送的產品，當中包括過百款首度在海外出售的限定商品，包括毛公仔、家居用品、餐具、T恤等，購物滿指定金額可獲贈香港限定紀念品，各位粉絲切勿錯過！

多啦A夢未來百貨公司再度登港 銅鑼灣設期間限定店

多啦A夢未來百貨公司來到銅鑼灣時代廣場，在商場2樓及5樓均設有限定店及打卡位。（圖為商場2樓中庭）

5樓期間限定店

限定店有不少心思位，抬頭可看到印有一眾角色模樣的彩旗。

香港首賣產品

（左）多啦A夢和迷你多啦A夢桌上時鐘（$890/件；尺寸底座部分闊67cm x 多啦A夢高87cm）

多啦A夢表情磁鐵（$85/件；共6款隨機、$510/套）

女士用雨披（$420/件）

孩童用長傘（$230/件）

多啦A夢手染布系列（$220/件）

美食系列盤子（$150/件）

銅鑼燒（豆沙包）收納小包（$230/件）

其他焦點精品一覽

文字鎖匙扣（$75/件）

各款Tote Bag（$55）

各款公仔擺設（$320）

便條貼（$45）

仿木紋餐具（$120起）

小夜燈（$880）

醬油碟（$100）

馬克杯（$120/隻）

單一消費購物滿$600或以上，即可即可免費獲贈多啦A夢未來百貨公司香港限定「鑰匙圈」乙個，數量有限，送完即止。

多啦A夢未來百貨公司期間限定店

日期：即日起至4月23日

時間：1200-2100

地址：銅鑼灣時代廣場2樓中庭同5樓517-519號舖