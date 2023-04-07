防胃癌，就要早治胃痛

相比起三、四十年前，現時患胃癌的人數顯著下降，其中一個原因可能與飲食習慣的改變（減少食用燻製或醃製的食品），以及雪櫃的普及令一般人可以吃到更新鮮的食物有關。

一般來說，男性患胃癌的情況較為常見，尤其是接近老年的男性。一些患有貧血的人，因胃內壁受到影響，導致缺乏維他命B12，所以患上胃癌的風險也較高。此外，近親患有胃癌的人，風險也比較高。

患了胃癌，可能會持續消化不良，食慾不振，體重急降，進食後每每有肚脹的感覺，嘔吐甚至吐血，大便出血或呈炭黑色等症狀。若發覺自己有以上症狀無需驚慌，因不一定是胃癌的，但應該看醫生檢查一下。

胃癌的形成一般進展緩慢，所以胃癌的早期可以治療。如果30歲以上出現較頑固性的胃痛，我們就更要重視治療了，因為能夠及時解決這種胃痛，就有可能預防癌變。



治療頑固性胃痛的中藥有：白芍，佛手，砂仁，厚朴，木香，川楝子，香附等，而可溫補胃脘的中藥有：人參，黨參，黃芪，淮山，白朮等，可祛胃寒的中藥有：丁香，乾薑，吳茱萸，小茴香等。

雖然，長期胃痛未必一定會演變成胃癌，但應防患於未然，只要胃健康，我們的五臟六腑都會健康。以上的中藥怎樣運用，要視乎各人體質而定，在使用之前還是要先諮詢註冊中醫師。