KOL去免費按摩 竟遭男技師「周圍摸私隱部位」？

日前一位在IG擁有逾一萬followers的香港女生發文，表示要公開一家按摩店的惡行 —— 「所謂嘅免費按摩，原來係周圍摸私隱部位」。事主稱這一按摩小店最近有優惠，邀請一些在IG擁有較多followers的女生前去免費享用按摩服務，但她到場後才知道提供服務的是男技師，直言「我以為係女仔啦 我先敢去 諗返都覺得好驚」。

私密部位被「不斷係咁來回摸」

事主又指是次體驗有很多不合理之處，如更衣室的位置不夠隱蔽、沒有放置衣物的空間等；而在按摩過程中，男技師更觸碰到事主的私密部位如臀部中間、胸部甚至乳頭，而且是「不斷係咁來回摸」。事主坦言公開事件是希望得到店方一個合理解釋，同時提醒其他女性要小心。

店方回應：

事後店方就事件回應，先是為店裡的更衣位置不佳致歉，並保證絕無隱藏鏡頭。另外，店方亦坦率由男技師為女客人按摩「的確有令人誤會的機會」，承諾不會再犯相同錯誤，並決定即日起停業直至另行通知。

不過，事主認為店方未有解釋為何男技師在按摩期間會觸碰到女客人的私密部位，又指收到其他受害者的反映，似乎不是單一事件。事主希望店方公開解釋並道歉，否則會被報警處理。

事件現時尚未解決，有網民認為男技師「擺明博懵諗住抽水」，建議事主應該立即報警，讓警方介入調查；不過都有網民認為現時只有事主一面之辭，「死無對證」，並質疑為何事主知悉是男技師時就立即離開，又或者在按摩過程中感到不適時未有叫停技師等。