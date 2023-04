Cetaphil舒特膚與你分享「敏感肌膚呵護月」  一起時刻呵護敏感肌

踏入4月,便是Cetaphil舒特膚每年最矚目的「敏感肌膚呵護月」,今年品牌會以 「We Do Skin. You Do You” 」為主題,於世界各地進行更多與敏感肌膚相關的活動,繼續推動並協助大眾識別及提供有關正確護理各種敏感肌膚的方法,提升大眾對關注護理敏感肌膚的重要性!在整個「敏感肌膚呵護月」,Cetaphil舒特膚將會分劃出敏感肌膚科學、如何呵護各種敏感肌膚、所有肌膚類型,特別是敏感肌膚的正確護理方法、以及敏感肌出現敏感狀況時的應對方法等四個範疇。

藉此,Cetaphil舒特膚早前推出適合所有皮膚使用的全新氨基酸活顏淨肌慕斯(Soothing Foam Wash),不但可徹底潔淨皮膚,更有補水鎖水效能,改善10大敏感症狀,包括痕癢、泛紅、敏感、繃緊、刺痛、灼痛、發熱感、疼痛、潮熱及一般由乾燥引致的敏感不適,為長期化妝兼受環境污染影響的敏感肌膚,回復健康亮澤肌膚,令暗啞、暗瘡或脫皮等情況絕跡!

氨基酸活顏淨肌慕斯的潔方配方由性質溫和的氨基酸調製而成,能深入毛孔溫和洗走99%污垢微粒,包括雜質、污染物、都市微粒子、殘餘彩妝及過盛油脂皮脂,卻不會造成過度清潔而引致的乾燥繃緊。同時配合由尿囊素 (Allantoin)、甘油 (Glycerin) 和三大 Ceramides (Triple Ceramides)糅合而成的舒敏複合物,即時舒緩肌膚的繃緊、刺痛和痕癢等不適,同時補水鎖水,有助修復並強化肌膚屏障等功效。

氨基酸活顏淨肌慕斯($180/200ml)

潔膚過後當然要做足保濕步驟,質地水潤輕盈的Cetaphil舒特膚水潤保濕日間乳液,絕不含油份,用後清爽保濕不黏膩,為肌膚即時深層保濕,更能為肌膚保留高達自身重量1,000倍的水分,達至鎖水效果。同時亦證實其有效紓緩乾燥繃緊達24小時, 有助擊退和抵禦敏感肌膚的乾燥、繃緊、粗糙、泛紅及痕癢5大敏感狀況。

水潤保濕日間乳液($109.9/88ml)

至於水潤保濕晚霜,能整晚發揮高度保濕鎖水作用,強化並提升肌膚屏障功能,防止水份流失,並擊退上述5大敏感皮膚問題。同時有助養份滲透至肌底,即使是乾性至中性, 甚至是敏感性皮膚,翌日肌膚都能回復柔軟、濕潤和光澤。