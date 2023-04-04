McCafé x OOHA期間限定白桃冰雪乳酪 指定地方購買即送 Anson Lo 親手設計「撈撈造型管」

今個初夏，麥當勞McCafé再度聯乘汽水品牌OOHA，請來人氣男團MIRROR成員 Anson Lo （盧瀚霆）送上甜蜜驚喜，由4月6日起推出期間限定白桃冰雪乳酪，帶領一眾神徒「桃」離開悶熱感覺。「白桃冰雪乳酪」選用OOHA白桃烏龍茶味汽水，加上酸酸甜甜的乳酪，三重滋味特製成口感綿密的白桃冰雪，再搭配清甜椰果，調配成香甜清新的神「桃」熱愛特飲。

教主Anson Lo早前拍攝試飲「白桃冰雪乳酪」時亦展出Sweet爆表情，希望與粉絲分享此份甜蜜驚喜，一起迎接夏日，與大家度過暑氣全消的夏天。4月6日起，教主除了在麥當勞App內為一眾粉絲送上「白桃冰雪乳酪減$3」優惠外，同日起凡於戶戶送平台惠顧McCafé訂購「神『桃』熱愛系列」，即可獲贈限量「撈撈造型管」一份。「撈撈造型管」共有4款，全部均由教主Anson Lo親手設計，禮品數量有限，送完即止。

戶戶送平台指定McCafé 「神『桃』熱愛系列」包括麥炸雞三人餐配白桃冰雪乳酪、麥炸雞二人餐配白桃冰雪乳酪、自選飽三人餐配白桃冰雪乳酪及自選飽二人餐配白桃冰雪乳酪。