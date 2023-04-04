OpenRice推全新海外訂座服務 日、泰、台等地餐廳都訂得到｜參加大抽獎贏豐富獎品

相隔三年，不少香港人早已「報復式」去旅行，飛番夠本！不過有些地方多年沒到訪，在計劃行程的時候，編排餐飲往往最為費神又費時，除了語言不通外，部份熱門餐廳更加是一枱難求。有見及此，OpenRice推出「開飯旅遊」，將訂座服務延伸至亞洲地區，會員只需使用OpenRice轉換至目標城市，就可以查閱5大熱門旅遊地區包括日本、 泰國、新加坡、台灣及澳門的餐廳資訊，可以直接預先訂座超過20,000間餐廳！

「開飯遊亞洲」海外訂座大抽獎

為「開飯旅遊」打響頭炮，OpenRice於即日起至5月31日推出「開飯遊亞洲」活動，會員只需於活動期間經OpenRice網頁、手機版網頁或手機APP平台訂座任何一間指定海外(日本、 泰國、新加坡、台灣及澳門) 餐廳，並按時出席最少一次，即自動參加是次「開飯遊亞洲」海外訂座大抽獎，將有機會贏得$20,000旅遊現金券和其他豐富獎品！

送50萬「亞洲萬里通」里數

而為了鼓勵會員多使用海外訂座服務，OpenRice準備共「亞洲萬里通」50萬里數的海外訂座額外獎賞，會員凡在活動期間訂座海外餐廳並按時出席3次，即獲「亞洲萬里通」1,000 里數，名額共 500 個，先到先得，送完即止。