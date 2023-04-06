ghd首創二合一雙效熱風造型夾

ghd最近推出首創二合一雙效熱風造型夾 – ghd DUET 雙效熱風造型夾，結合風筒和造型夾，革命性推出AIRFUSION™️科技結合ghd超強氣流技術與智能加熱造型板的特性，只須使用一支造型夾，做到快速乾髮及打造理想髮型。

ghd DUET 雙效熱風造型夾

造型夾內置空氣動力學，氣流通過加熱器達致最佳乾髮的溫度，配合4塊智能發熱造型板及兩個模式：

模式1：150度的熱風氣流及120度的低溫發熱板，濕髮亦可使用的直髮夾，而無損髮絲健康。

模式2：適合乾髮使用的亮澤順滑模式，調節到185度，打造順滑光澤造型。

同時推出ghd濕髮造型順滑精華油具熱能保護的精華油，有助順滑、柔軟及滋養頭髮，締造光滑亮澤髮絲，加強持久抗毛躁功效，提升頭髮整齊度，令頭髮份外柔順。

ghd濕髮造型順滑精華油

直髮造型夾一直是我必備之物，不單可以打造直髮、內彎及曲髮造型，更可以撫平毛躁及自然捲，令髮質更柔順。但頭髮長期使用造型器會容易變得枯黃、開叉折斷，更有機會傷及髮根，造成脫髮問題。

我偏好品質較好的直髮夾，直髮夾的材質、溫度、技術會令髮質柔順更有光澤。除此以外，以下三點更需要注意的。

不要在濕髮時使用直髮夾，髮絲的毛鱗片仍在張開狀態，若馬上接觸高溫的直髮夾，熱力會直達髮芯，高溫會蒸發濕髮和頭皮的水分，令髮絲變得乾脆，容易折斷。 溫度需在150℃ 至 180℃之間，如髮質偏軟、幼或受損髮質，更應選擇低溫或者中等溫度。 先使用抗熱護髮產品，再使用造型夾，可以減低髮絲跟熱板的直接接觸，同時可以令到直髮效果更柔順亮澤。

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