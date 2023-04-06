炎明熹4月9日18歲生日 連串生日應援活動｜打卡燈箱＋應援巴士＋主題K房
今個星期日（4月9日）是《聲夢》歌手炎明熹（Gigi）的18歲生日，偶像迎接成人禮咁大件事，一眾「Gi炎粉」已展開連串生日應援行動，除了包下全港50個應援燈箱作打卡點、生日應援巴士外，更有商戶推出生日主題K房及餐飲優惠等，即睇詳情！
炎明熹 生日應援巴士：
- 日期：4月6日至5月31日
- 行走路線：1A （行走尖沙咀至中秀茂坪）
香港全線 10 間 CEO & Neway – Gigi 炎明熹生日主題房
- 日期：4月1日至30日
- 炎明熹粉絲後援會之會員或非會員均可以預訂
- 星期一至四(非公眾假期) 及星期五、六、日及公眾假期之訂房人數要求，因應每間店舖之主題房而定。 (需自行致電店舖查詢）
4月份到Neway主題房或普通房唱K消費，可享有以下優惠及應援物：
- 房內獨有 Gigi 生日打卡專牆
- 限量生日應援 Poster / 手幅贈送（以帳單人頭計算）送完即止
- 入卡拉OK房或埋單前需出示 YMHFC 會員證 (22-23 年實體證) 該會員享有人頭費85折優惠(加一前計算)，一人一張會員證計算.
炎明熹 生日應援燈箱：
- 日期：3月31日至4月13日
- 地點：全港共50個打卡地點（詳情按此）
「Club 100 X Gigi 18 歲生日優惠」多重優惠 與 Gigi 一同歡送 17 歲
同時，大家樂亦推出一連串活動為 Gigi 送上祝福，當中包括特別推出「Club 100 X Gigi 18 歲生日優惠」，Club 100 的新舊會員除了可以優惠價錢享用茶市雞髀（$18）外，更可以樂賞分限量換領「Gigi 18 歲生日特別限 定版優惠券套裝」！
|推廣項目
|「Club 100 X Gigi 18 歲生日」會員雞髀雙重優惠
|日期
|2023 年 4 月 3 日 至 2023 年 4 月 10 日
|優惠詳情
|優惠一：所有 Club 100 會員﹙包括新會員﹚可於茶市以$18 購買雞髀﹙單品﹚ 一隻﹙原價$25﹚
優惠二：所有 Club 100 會員﹙包括新會員﹚於茶市購買任何雞髀套餐，即可獲 特別版 Gigi $10 優惠券
|優惠條款及細則
|1. 優惠券需於下一次消費滿$20 時使用。
2. 優惠券需於 2023 年 4 月 30 日前使用。
3. 優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱列印於優惠券上之條款及細則
4. 優惠數量有限，送完即止。
|推廣項目
|「Gigi 18 歲生日特別限定版優惠券套裝」換領
|日期
|2023 年 4 月 9 日起
|優惠詳情
|Club 100 會員於 Club 100 手機 App 憑 1,800 樂賞分限量換領「Gigi 18 歲生日特別限定版優惠券套裝」
|優惠條款及細則
|1. 換取優惠券後須於 4 月 21 日或之前在辦公時間(上午 9 時正至下午 5 時 30 分) 於火炭大家樂中心領取優惠券。
2. 優惠券需於消費滿$20 時使用。
3. 優惠券需於 2023 年 4 月 30 日前使用。
4. 優惠受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽大家樂 eatCDC.com。
5. 優惠數量有限，換完即止。
【大家樂 x Gigi 歌迷會】舉辦一連串慶祝生日活動！
大家樂與炎明熹粉絲後援會(官方)合作，為 Gigi 送上浪接浪的生日祝福。大家樂將會推出特別版的 Gigi 優惠現金券，由 4 月 3 日起於各分店發放；而在 4 月 9 日 Gigi 生日當天，大家樂更會在指定 18 間大家樂分店發放歌迷會精心製作的 Gigi 生日限定紀念報紙。除此以外，大家樂亦會贊助炎明熹粉絲後援會(官方)舉辦的 Gigi 生日會中的禮物，與「Gi 炎粉」們一同慶賀！
|Gigi 生日限定紀念報紙
4月9日派發
|18 間大家樂分店地址：
(依新界, 香港及九龍區排序)
|元朗
|YOHO MALL,元朗朗日路 8 號形點 II L2 層 A217 號舖
|將軍澳
|The LOHAS 康城,將軍澳 The LOHAS 康城二樓 205A 號舖
|大埔
|新達廣場,大埔南運路 9 號新達廣場一樓 53 號
|天水圍
|天水圍嘉湖,天水圍嘉湖銀座第二期地下 G47A-G48B 號舖
|沙田
|沙田新城市廣場第一期四樓 448-450 號
|青衣
|青衣城,青衣青衣城地下 G32-33(A 部分)號舖
|葵涌
|新界葵涌新都會廣場二樓 260-265 號舖
|荃灣
|荃灣愉景新城 – 購物商場第二層 2031 號舖
|香港仔
|香港仔中心第三期地下 15 及 16 號商舖
|小西灣
|柴灣小西灣道 10 號小西灣邨小西灣廣場一樓 109 號舖
|柴灣
|杏花新城,香港柴灣杏花新城一樓 112 號舖
|銅鑼灣
|軒尼詩大廈,銅鑼灣波斯富街 48 號 軒尼詩大廈 3 樓
|中環
|華懋大廈 (中環),中環干諾道 34-37 號華懋大廈地庫及一樓
|旺角
|旺角中心,旺角彌敦道 688 號旺角中心第一期地庫
|深水埗
|九龍深水埗白田邨白田商場十一期 BF01 號舖
|觀塘
|觀塘秀明道 101 號秀茂坪商場一樓 101 號舖
|奧運
|九龍奧海城一期地下高層 UG26 及 UG35 號舖
|尖沙咀
|海港城,九龍海港城港威商場 L4 4006-9 號舖