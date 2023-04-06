炎明熹4月9日18歲生日 連串生日應援活動｜打卡燈箱＋應援巴士＋主題K房

今個星期日（4月9日）是《聲夢》歌手炎明熹（Gigi）的18歲生日，偶像迎接成人禮咁大件事，一眾「Gi炎粉」已展開連串生日應援行動，除了包下全港50個應援燈箱作打卡點、生日應援巴士外，更有商戶推出生日主題K房及餐飲優惠等，即睇詳情！

炎明熹 生日應援巴士：

日期：4月6日至5月31日

行走路線：1A （行走尖沙咀至中秀茂坪）

全港市民當日可以免費無限次乘搭九巴1A號路線（車牌VB6984巴士才是免費）

香港全線 10 間 CEO & Neway – Gigi 炎明熹生日主題房

日期：4月1日至30日

炎明熹粉絲後援會之會員或非會員均可以預訂

星期一至四(非公眾假期) 及星期五、六、日及公眾假期之訂房人數要求，因應每間店舖之主題房而定。 (需自行致電店舖查詢）

4月份到Neway主題房或普通房唱K消費，可享有以下優惠及應援物：

房內獨有 Gigi 生日打卡專牆

限量生日應援 Poster / 手幅贈送（以帳單人頭計算）送完即止

入卡拉OK房或埋單前需出示 YMHFC 會員證 (22-23 年實體證) 該會員享有人頭費85折優惠(加一前計算)，一人一張會員證計算.

炎明熹 生日應援燈箱：

「Club 100 X Gigi 18 歲生日優惠」多重優惠 與 Gigi 一同歡送 17 歲

同時，大家樂亦推出一連串活動為 Gigi 送上祝福，當中包括特別推出「Club 100 X Gigi 18 歲生日優惠」，Club 100 的新舊會員除了可以優惠價錢享用茶市雞髀（$18）外，更可以樂賞分限量換領「Gigi 18 歲生日特別限 定版優惠券套裝」！

推廣項目 「Club 100 X Gigi 18 歲生日」會員雞髀雙重優惠 日期 2023 年 4 月 3 日 至 2023 年 4 月 10 日 優惠詳情 優惠一：所有 Club 100 會員﹙包括新會員﹚可於茶市以$18 購買雞髀﹙單品﹚ 一隻﹙原價$25﹚

優惠二：所有 Club 100 會員﹙包括新會員﹚於茶市購買任何雞髀套餐，即可獲 特別版 Gigi $10 優惠券

優惠條款及細則 1. 優惠券需於下一次消費滿$20 時使用。

2. 優惠券需於 2023 年 4 月 30 日前使用。

3. 優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱列印於優惠券上之條款及細則

4. 優惠數量有限，送完即止。

推廣項目 「Gigi 18 歲生日特別限定版優惠券套裝」換領 日期 2023 年 4 月 9 日起 優惠詳情 Club 100 會員於 Club 100 手機 App 憑 1,800 樂賞分限量換領「Gigi 18 歲生日特別限定版優惠券套裝」 優惠條款及細則 1. 換取優惠券後須於 4 月 21 日或之前在辦公時間(上午 9 時正至下午 5 時 30 分) 於火炭大家樂中心領取優惠券。

2. 優惠券需於消費滿$20 時使用。

3. 優惠券需於 2023 年 4 月 30 日前使用。

4. 優惠受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽大家樂 eatCDC.com。

5. 優惠數量有限，換完即止。

【大家樂 x Gigi 歌迷會】舉辦一連串慶祝生日活動！

大家樂與炎明熹粉絲後援會(官方)合作，為 Gigi 送上浪接浪的生日祝福。大家樂將會推出特別版的 Gigi 優惠現金券，由 4 月 3 日起於各分店發放；而在 4 月 9 日 Gigi 生日當天，大家樂更會在指定 18 間大家樂分店發放歌迷會精心製作的 Gigi 生日限定紀念報紙。除此以外，大家樂亦會贊助炎明熹粉絲後援會(官方)舉辦的 Gigi 生日會中的禮物，與「Gi 炎粉」們一同慶賀！