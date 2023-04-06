高露潔 x Minute Maid 全港首部牙膏自動販賣機登陸尖沙咀｜買牙膏送梳打飲品！

牙膏都有自動販賣機？高露潔首度聯乘Minute Maid® 以「清新Refreshing」為概念，於4月7日至5月6日，於尖沙咀美麗華廣場設置全港首部牙膏自動販賣機，每次購買高露潔牙膏即可獲贈Minute Maid®白提梳打或蘋果梳打乙支，指定日子消費更有機會獲得限定聯乘禮品及優惠券。

高露潔 與 Minute Maid® 首度合作，於4月7日至5月6日期間尖沙咀美麗華廣場推出全港首部牙膏自動販賣機—「Refreshing Station 淨白笑容加油站」。自動販賣機售賣高露潔光感．白天然酵素低敏美白牙膏全新清新薄荷與清香白桃味，以及美白牙貼。每次購買高露潔牙膏，即可獲贈Minute Maid®白提梳打或蘋果梳打乙支，指定日子消費更有機會獲得限定聯乘禮品及優惠券。

(全新)光感．白天然酵素低敏美白牙膏 清新薄荷味 光感．白天然酵素低敏美白牙膏 清香白桃味





高露潔光感．白天然酵素低敏美白牙貼

日期：2023年4月7日至5月6日

早上11時至晚上10時 （逢星期一至日）送 Minute Maid ® 清爽白提梳打或蘋果梳打1支

清爽白提梳打或蘋果梳打1支 中午12時至晚上8時（逢星期五至日）送 Minute Maid ® 清爽白提梳打或蘋果梳打1支、限量環保吸水遮袋1個、高露潔購物優惠券及太古可口可樂香港e-Shop購物優惠券

清爽白提梳打或蘋果梳打1支、限量環保吸水遮袋1個、高露潔購物優惠券及太古可口可樂香港e-Shop購物優惠券 地點：尖沙咀美麗華廣場L2

活動期間，逢星期五、六、日及公眾假期更可額外獲贈高露潔 x Minute Maid®限量環保吸水遮袋1個、高露潔購物優惠券及太古可口可樂香港e-Shop購物優惠券。數量有限，先到先得，送完即止。