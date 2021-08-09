人氣蛋卷網店插旗灣仔開實體店

這個世代，年輕人開網店創業是王道，當有原粉老店、連鎖店因為疫情而結業或誘損時，卻有開業三年的蛋卷網店，憑著口味多變的蛋卷殺出新血路，最近於灣仔開設實體店。

新店位於熙來攘往的皇后大道東，約百多呎的鋪面，配以落地玻璃趟門，簡潔的金屬架，搭配淺色調牆身及枱面，典雅簡約。「實體店(顧客)可以好直接試到我們的蛋卷，睇到我們的用心 ，可以直接給予意見，令我們可以把蛋卷做得更加好，更進步。」店鋪創辦人之一Steve如是說。只見他和拍檔Barry細心地介紹產品予客人，客人可以嘗試不同口味的蛋卷，加上他們熱情又親切的態度，難怪吸引很多熟客或新顧客光顧。

一開業，即引來熟客及新顧客圍觀。

所有蛋卷延續以往的配方，採用紐西蘭Golden Churn牛油﹑日本Nippn凱薩琳麵粉，日本三井製造的細砂糖等材料，做出來的蛋卷蛋味濃香，入口酥脆。店鋪更提供最齊全口味的蛋卷，包括最人氣的野莓朱古力蛋卷；賣相吸睛的櫻花蝦蛋卷；以京都小山園抹茶粉製成的抹茶蛋卷等，全部都可以在店內試食後才決定購買。

有機芝麻櫻花蝦蛋卷 $58/精緻裝

小山園抹茶蛋卷 $188/禮罐裝

野莓朱古力 $188/禮罐裝 每款蛋卷都採用紐西蘭牛油及日本凱薩琳麵粉等材料製成，用料優質。

為了慶祝實體店開幕，8月31日或之前可以優惠價於網店或實體店購買蛋卷。粉絲們不要錯過了。

The Roll 蛋卷樂園

地址：灣仔皇后大道東182號1號鋪

電話：5541 8527

時間：11am-7pm