早期乳癌 根治機會高

乳癌是本港女性「頭號癌症」，2020年比2019年的確診宗數又多了數百宗。

現時對於乳癌，一般建議45歲以上女士，可每年或每兩年做一次超聲波或乳房造影檢查。當然除此之外，亦建議女性每個月自我檢查乳房，留意會否摸到有硬塊，這是非常重要的，因為自我檢查比較簡單，可以自己每個月做一次，而超聲波或乳房造影檢查就一至兩年做一次，這樣對於能夠及早發現乳癌會有極大幫助。

乳癌早發現或遲發現，分別在哪裡呢？其實治療效果可以有很大分別。如果早發現的話，可能腫瘤仍在生長的初期，轉移或擴散的機會比較低，所以能夠根治的機會就會比較高。

而且，不少早期發現的乳癌，可能只需要一個醫療程序，例如只需要做一次外科手術切除，就已經能根治。但若發現時期數比較後，譬如第三期，就需要不止一個醫療程序，比如做了外科手術之後，醫生都會建議做術後的化療，一般為期半年時間。

而萬一癌細胞已經擴散到身體其他器官，治療程序便可能更加複雜，雖然未必需要做手術，但可能要長期使用藥物控制腫瘤，例如化療或長期的標靶藥物治療，期望令病情不再惡化。所以，早發現、早治療，效果會好得多。

此外，50歲以上的女性，我也會建議每半年做一次子宮頸抹片檢查，萬一有子宮頸癌前病變的話都可以及早發現，有較高機會根治。