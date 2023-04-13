胃腸道基質瘤 早發現可以手術清除

大家可能都知道消化系統有時會出現胃癌、腸癌，但其實還有一些較不被注意的腫瘤，例如胃腸道基質瘤（gastrointestinal stromal tumor，簡稱GIST）。它是一種在腸壁內的其中一種腫瘤，可以發生在消化道任何一個位置，最常見是胃部，其次是小腸。

GIST和一般常見的消化道癌症不同的地方在於，一般消化道癌症通常在黏膜長出，而GIST則是在肌肉層長出。成因是肌肉層裡面的「卡氏細胞」（主要作用是控制消化道有正常的蠕動）出現基因突變，引致不正常的增生，觸發這種基質瘤出現。

GIST最常引起的症狀大多和出血有關，例如病人會排出黑色的大便，甚至可看見大便裡有鮮血，或在驗血時發現有不明原因的貧血等。其他常見的症狀包括腸胃不適、腹脹、腹痛，甚至感到有腫塊。另外，當腫瘤長到一定大小，有機會阻塞腸道，令病人不停嘔吐以及無法排出大便。

診斷方面，病人一般需要接受內窺鏡例如胃鏡、腸鏡的檢查，也需要做一次電腦掃描，看看腫瘤整體大小等情況。治療方法則主要包括手術及藥物治療。若腫瘤可完全以手術完全切除，其實手術是最徹底的治療方法。視乎腫瘤的大小，以及有否牽涉附近的器官，可以微創手術或傳統手術進行。但當GIST已擴散至其他器官或侵蝕了重要的組織，而不能以手術完全清除，病人就可能需要接受標靶藥的治療，常用的標靶藥有伊馬替尼（imatinib）和舒尼替尼（sunitinib）等。亦有先用標靶藥先將腫瘤縮小，再進行手術的情況。

至於治愈率及復發的比率，要看很多因素。首先要看腫瘤的位置，一般來說，胃裡的GIST在手術切除後復發風險比其他位置例如小腸、大腸等的GIST為低。此外，病理化驗也可以幫助醫生分辨腫瘤的大小，以及腫瘤細胞的活躍程度，進一步評估復發風險。一般來說，若腫瘤在發現的時候已經穿破，或腫瘤本身大於5厘米，或在顯微鏡下可看到腫瘤細胞較活躍等，都會定義為高危，復發風險相對較高，五年內的復發機會可能有20%。所以，及早檢查和治療對減低復發風險十分重要。