香港夏天向來潮濕，受面油困擾的不一定是青少年，個人臨床所見，即使是四五十歲的中年人、甚至是七十多歲的長者，都會出現面油過多的情況。臉上整天油膩膩的，撇除儀容問題，個人感覺也不好受。

西醫認為面油即是皮脂，受荷爾蒙、年齡、性別、濕度等影響，適量的面油可滋潤皮膚，一旦過量則會成為脂溢性皮炎或形成暗瘡。中醫的看法，主要認為面油是痰濕。

痰濕是什麼呢﹖它是身體代謝不了的水份，停留在身體各處。脾胃是運化水濕的主要臟腑，有「喜燥惡濕」的性格，最怕甜、生冷、濕氣、油膩和壓力。為什麼年輕人面油特多呢﹖因為年輕人特別喜愛甜食、凍飲、雪糕、甜品、魚生、高脂肉類雞扒、豬扒等，損害脾胃，令脾胃不能好好運化水濕，形成痰濕。因此，面油在濕熱的日子會更加厲害，就是因為外濕引動內濕，面油更源源不絕。

初期的面油問題，往往戒口及調整飲食已可改善，例如戒吃糖果、飲品走甜已大有幫助。但戒口千萬不要自欺欺人，曾有病人因為脂溢性皮炎求診，連頭髮也是油油的，叫他戒吃糖果，他就轉吃朱古力，其實兩種都是重甜的食物，同樣都是會引來痰濕的。

濕熱及寒濕都可引起面油，兩者都會出現厚舌苔；只是濕熱的舌苔較黃，寒濕的舌苔較白。平日可多飲冬瓜湯、薏米水，都有助排濕。