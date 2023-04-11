消費券2023 ｜ 萬寧、7-Eleven、惠康限時優惠 買指定金額禮券再送現金券＋用電子支付即減高達$420

消費券2023 ｜ 新一期政府消費券將於4月16日派發，相信大家心裡已有一番盤算。作為聰明消費者，當然要將所有優惠賺盡。最近萬寧、7-Eleven及惠康均推出多重驚喜優惠，買滿指定金額禮券再送現金券或禮券，未知又是否適合你呢？

萬寧

優惠一：買禮券送額外禮券

由4月17日至30日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額即額外再送禮券，買$1,000即送$50，買$2,000送$100，買$3,000更送$200。優惠視乎各分店的禮券供應而定，售完或送完即止。每人每日限購$3,000禮券，可使用任何支付工具購買，贈送的禮券有效期為最少一年或以上。優惠不能與yuu折扣日、恒生enJoy卡94折優惠日或其他優惠日及時段同時使用。優惠不可與其他萬寧現金優惠券或消費券優惠券同時使用，只適用於香港萬寧門市分店。

優惠一：指定電子支付可享高達$420扣減優惠

由4月16日至30日，於萬寧分店使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay，購物滿$998，即時扣減$148；4月16日至5月31日期間，於萬寧分店購物滿$298，即時扣減$28；於萬寧網店，購物滿$808，亦可即時扣減$98；4月16日至7月15日期間，於萬寧分店購物滿$398，即時扣減$48，購物滿$698，即時扣減$98。顧客合共可享高達$420即時扣減優惠。

購物時只需出示支付工具內的優惠條碼（適用於八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK）或於收銀處告知職員需使用優惠（適用於PayMe／BOC Pay），即可獲得扣減優惠。優惠券只限使用一次，優惠不適用於購買萬寧禮券、初生嬰兒奶粉、短期推廣／專櫃、會員積分及印花活動之換購品、繳付膠袋徵費、易辦事Easy Cash提款及八達通增值服務，以及不能於yuu折扣日、 恒生enJoy卡94折優惠日、開心星期三優惠日或其他優惠日及時段時使用。

7-Eleven

優惠一：買$300額外送$30

4月12日至6月30日，於全港7-Eleven分店購買現金券即享額外回贈。顧客凡購買$300現金券（一套10張$30現金券），即額外送多一張$30現金券。現金券有效期至2023年10月31日，而贈送的$30現金券有效期至2023年7月31日，顧客可使用任何支付工具購買。贈送的現金券不設任何消費限額，顧客可即時在店內使用。

所有現金券不適用於購買香煙或服務項目。優惠視乎各分店的現金券供應而定，數量有限，售完或送完即止。

惠康

優惠一：韓國Melona家庭裝雪糕減價

韓國Binggrae 以全新家庭裝雪糕形式重現Melona雪條，採用天然優質水果及新鮮牛奶製成。惠康優先發售的Melona家庭裝雪糕亦具備可重覆封口設計。由4月7日至20日，大家均可以優惠價 HK$52.9（原價$75)選購。

Strawberry ice cream in a bowl with fresh strawberries on blue background

優惠二：買紅酒送過百元禮品

即日起至4月13日，凡購買1支Wolf Blass禾富巴斯創始人紅酒即送總值$147.4 豐富禮品，當中包括可口可樂迷你 6 罐裝 (價值$28)， Suntory CC 檸檬 6 罐裝(價值$28)，Meadows 無糖可樂 6 罐裝（價值$20），維他蘋果綠茶 6 包裝(價值$12.9)，MALEE 椰子水 1 公升(價值$30)，及樂怡仙地 6 罐裝檸檬味(價值 $28.5)。

優惠三：買$1,000禮券送多$80

由即日起至4月13日，於惠康、Market Place、3hreesixty 或 Oliver’s The Delicatessen 購買現金禮券滿$1,000，額外送$50禮券（有效期至5月31日，不設最低消費要求) 及$30現金優惠券（有效期至4月30日)。