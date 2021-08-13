7-Eleven聯乘迪士尼推保溫雙層杯 必換可愛小熊維尼＋唐老鴨款

悶熱的夏天，最需要凍飲消暑。7-Eleven今夏推出迪士尼系列雙層杯，共有8款，包括米奇與好友、小熊維尼、《愛麗絲夢遊仙境》等。雙層杯將於8月18日早上7時起登陸全線7-Eleven，各位粉絲可以儲印花換購，yuu會員更有專享換購，僅需加$2就能換購，切勿錯過！

雙層杯有半透明及金屬啞面兩種杯身設計。半透明系列包括米奇與好友、《愛麗絲夢遊仙境》、鋼牙與大鼻和《小飛象》，內層採用食品級304不鏽鋼，外層的印花反射在內層，立體感十足。

左起：Dumbo 小飛象及Timothy 老鼠仔、

Mickey & Friends 米奇與好友

左起：Chip ‘n’ Dale 鋼牙與大鼻、

Alice in Wonderland 愛麗絲夢遊仙境

金屬啞面杯身則包括小熊維尼、唐老鴨與黛絲、《101斑點狗》和米奇與米妮，金屬啞面的高級質感令水杯外型吸睛，突顯型格。

左起：Mickey & Minnie 米奇與米妮、

Winnie the Pooh 小熊維尼

左起：Donald & Daisy 唐老鴨與黛絲、

101 Dalmatians 101斑點狗

雙層杯杯口大，方便清洗，杯子容量亦足夠。內層食品級304不鏽鋼耐受溫度為0˚C至100˚C，不論凍飲還是熱飲都能盛載。杯底的防滑底墊可避免打翻水杯。

杯底防滑，避免碰翻。

水杯容量大，收納雜物或零食也沒問題。

7-Eleven「迪士尼系列雙層杯」

印花派發日期：8月18日早上7時起至9月28日，於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。

換購日期：8月18日早上7時起至10月1日，儲齊10張印花加$69，即可隨機換購「迪士尼系列雙層杯」2個；或儲齊6張印花加$42，即可隨機換購「迪士尼系列雙層杯」1個。

備註：yuu會員以7,000積分加$2，隨機換購「迪士尼系列雙層杯」1個。