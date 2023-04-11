Smile旺角MOKO新店開張 免費派發100杯新店限定乳酪雪糕

Smile Yogurt繼於尖沙咀 K11 Art Mall、銅鑼灣希慎廣場、旺角朗豪坊、沙田連城廣場開設4間門店及1 間網店後，第5間門店將於2023年4月19日（三）在旺角MOKO新世紀廣場正式開業！為慶祝MOKO新店開業，Smile特別推出新店限定乳酪雪糕《Hello MOKO Mini》，並於2023年4月19日（三）下午1時起，於旺角 MOKO店免費派發100杯！同步亦會推出限時購物及禮劵優惠。

蒞臨Smile旺角MOKO店時，只需向店員展示已追蹤 Smile™ Instagram 或 Facebook 帳戶，即可獲贈《Hello MOKO Mini》乙杯，每人限取一杯，數量有限，送完即止。

Smile 甜品師特別為 MOKO 新店創作的《Hello MOKO Mini》，靈感源自具備旺角地區特色、動植物生態、多元環保概念的「MOKO 動樂園！」以熱情果菠蘿醬為主調，配搭香濃黑芝麻軟糖、健康南瓜籽軟糖、自家製脆粒



具備更多煥活元素的《Hello MOKO》（$70），將成為 MOKO 店的招牌限定品，材料包括瑪德蓮蛋糕、焗海鹽南瓜籽、熱情果菠蘿醬、鮮藍莓、自家製脆粒及士多啤梨朱古力片





除了Froyo外，Smile MOKO店亦會推出限時購物優惠，凡購買《Hello MOKO》，即可以優惠價加購姊妹品牌 Simply Pleasure 自家調配《茶詩》系列茗茶茶袋禮盒（加購價︰＄30，原價：＄45）、茶・旅禮盒（加購價︰＄200，原價：＄238）、花・茶・詩禮盒、果・茶・詩禮盒（加購價︰＄220，原價：＄258）