IKEA 4月限定「全雞盛宴」蒜香脆雞桶＋「超邪惡」帶骨脆雞扒｜士多啤梨米奶新地同步登場

IKEA四月推出「全雞盛宴」！各款雞肉菜式除了好食又抵食之外，雞隻的飼養過程遵行「雞隻友善飼養計劃」(Better Chicken Programme)，佳餚味美之餘同時保障動物權益；甜品方面，則有兩款採用米奶新地的士多啤梨新地甜品登場，適合素食人士。同時，瑞典美食廊亦會推出急凍食品優惠，立即來IKEA品嚐美味吧！

IKEA「雞隻友善飼養計劃」

IKEA的「雞隻友善飼養計劃」 (Better Chicken Programme) 旨在以使用友善方式飼養雞隻，達到改善雞隻的生活環境、降低飼養密度、調節濕度等原則。另外，計劃亦致力確保雞隻有正常作息，並配合跟獸醫制定的健康計劃，24小時內至少進行兩次雞群檢查，無添加激素並不再常規使用抗生素。同時，確保採用的飼料不會導致森林砍伐，達致可持續的畜牧業，確保農場制定糞肥管理計劃，顧及農場效益同時減少對環境的影響。

港澳IKEA餐廳即日起推出的多款雞肉菜式：

蜜糖燒半雞配蘑菇汁薯蓉 $56

蒜香脆雞配扭紋薯條、菜絲沙律及汽水 $43

菠蘿雞肉薯仔羽衣甘藍沙律 $39

兒童套餐- 脆雞柳配粟米、薯蓉及北歐果味飲品(免費添飲) $19

多款口味炸雞：

同時,港澳美食站亦會推出「超邪惡」帶骨脆雞扒小吃——同樣使用友善飼養雞隻作為食材，共有紫菜味、蜜糖燒烤及香辣味三款，三款雞扒皮脆肉彈、配料惹味、肉汁豐滿！另外還有桶裝蒜香脆雞，一桶已有雞上脾及雞下脾各2件，最適合「食肉獸」或一家大小分甘同味！

帶骨雞扒（香辣味、蜜糖燒烤味及紫菜味）$13

桶裝蒜香脆雞 $39（雞上脾及雞下脾各2件）

$49（雞上脾及雞下脾各2件及汽水2杯 ）

即日起至4月30日供應的三款甜品，數量有限，售完即止：

士多啤梨米奶新地筒 $6

士多啤梨米奶新地配士多啤梨及煉奶 $19

朱古力脆皮士多啤梨米奶新地 $13

瑞典美食廊優惠：

另外，為響應「雞隻友善飼養計劃」，IKEA瑞典美食廊即日起至4月30日推出雞肉丸優惠，顧客可以特價$73購買HUVUDROLL 急凍雞肉丸1000克。而為響應地球日，支持環保及可持續發展，由4月13日至4月26日，於瑞典美食廊購買精選植物素食品系列，均可享 85 折優惠！