香港澳門米芝蓮指南2023｜必比登推介名單出爐 6間香港食肆首次入選 兩姊妹涼皮/船記/一家

香港澳門米芝蓮指南2023 ｜ 每逢公布新一期米芝蓮名單前，米芝蓮團隊都會先公布由米芝蓮評審員推薦的必比登推介名單。入選必比登的店家均以實惠價格提供優質美食，讓消費者可以以低於港幣$400享受到三道不包括飲料的菜式美食。今年香港共有65間食肆入選必比登推介名單，而澳門則有7間，當中6間香港食肆為全新上榜，為港人帶來「物有所值」的餐廳及街頭美食。

6間新入選必比登推介名單香港食肆

魚事者（北角）

魚事者以製作魚肉小食及魚麵而聞名，小店菜式包括參照薯條製作的炸魚條以及模仿墨西哥玉米片的炸魚皮，另有提供自選配料的麵食。

時間：1130-2100

地址：北角炮台山宏安道14-28號威德閣地下14號舖

查詢：3590 4930

西關老祖

西關老祖是一間只提供外賣的小食店，在其Instagram可見到店主自稱「可能係最囂屎嘅外賣店」。西關老祖主打懷舊及創新小食，其手工製作的西關瀨粉及炸黑毛豬肉粽等，都讓人體會其入選必比登推介的魅力。

時間：1100-2030（周三至日）

地址：佐敦文苑街18B

查詢：https://www.instagram.com/saikwanlojo/

Saya

泰式餐廳Saya由泰籍廚師團隊主理，以提供泰國東北部的依善傳統美食為主，其泰北咖喱金麵散發著椰漿咖喱的香氣和炭烤雞肉的風味，而以香茅和斑蘭調味的炭火鹽燒魚亦是不容錯過。

時間：1130-1500、1700-2200（周一至五）、1130-1600、1700-2230（周六至日及公眾假期）

地址：大角咀嘉善街18號利奧坊二期地下G701號舖

查詢：9555 8452

船記

船記於2021年開業，主打懷舊經典粵菜。其燒味由擁有超過四十年經驗的師傅主理， 當中的和哥叉燒調味恰到好處，肉質柔軟而富有彈性。船記的點心師傅亦擁有超過三十年經驗，必試爽滑韭黃鮮蝦腸。

時間：1100-2300

地址：灣仔船街1-7號寶業大廈地下1號舖及1樓

電話：2893 9688

兩姊妹涼皮有限公司(太子)

兩姊妹涼皮有限公司(太子)主售晶瑩透亮的涼皮，加上其秘製辣椒醋、青瓜絲、芫荽、 豌豆和花生粉，不少市民也慕名而來，過往也曾出現過排隊熱潮，隨後更於長沙灣及元朗等開設分店。

圖片來源：IG@twinsliangpiltd

時間：1200-2000（周二至六）、1200-1800（周日）

地址：太子柏樹街15號地舖

查詢：https://www.instagram.com/twinsliangpiltd/

一家

一家提供上海和四川經典菜餚，包括七里莊酒糟醉雞和四川水煮魚等，其新穎而充滿創意的高力芒果奶黃絕對值得一試。

時間：1130-2230（周一至五）、1030-2200（周六至日及公眾假期）

地址：筲箕灣筲箕灣道393號形薈地下G04號舖

查詢：2865 1131