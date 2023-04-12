Starbucks推出新產品 添加一種食材令打工仔被解僱

Starbucks於今年2月在意大利推出全新系列「橄欖油咖啡」（Oleato），最近更先後登陸美國、英國等地區。由於添加了橄欖油，咖啡口感會更加甜滑濃郁。不過，同時由於橄欖油的「潤腸排便」的特質，不少顧客抱怨會嚴重腹瀉，更因霸佔廁所被公司解僱。

全新的「橄欖油咖啡」Oleato系列陸續於各地上架。

「橄欖油咖啡」的靈感來自於「Starbucks之父」、三度擔任臨時執行長的Howard Schultz，於1983年到西西里旅行，嘗試了當地人每日服用一勺橄欖油的習慣，感到橄欖油就像咖啡，是西西里人的日常。故此，Howard Schultz將橄欖油融入咖啡之中，轉化成Oleato咖啡系列，作為他離職前的告別作。Starbucks未來會將Oleato系列於今年內，於英國、中東、日本等地陸續推出。

今次的新產品就是加入了這款橄欖油。

惟Howard Schultz的好意顯然好壞參半，當然有顧客稱讚咖啡味道特別，同時亦有人喝完之後會直奔廁所，形容成「瀉藥」。有美國網民表示嘗試後，胃部整天都在「咕咕叫」，更有網民由於霸佔廁所太久，被公司解僱。

目前「橄欖油咖啡」有牛奶咖啡、冷萃等產品。

其實在歐美地區之中，特別是地中海文化，橄欖油從西元前就被當作一種天然的瀉藥使用。現時在意大利，小孩子便秘時會讓他們喝些許橄欖油。食物的營養成分多半在小腸被吸收，油也不例外，但橄欖油與其他種類的油不同。實驗證明，攝取較多的橄欖油時，小腸的吸收量比較少。表示橄欖油進入體內後，可以順利由小腸抵達大腸，並且會留在大腸中促進腸道蠕動。故此，部分顧客享用Oleato系列後的反應因人而異，顯然腸胃相對敏感的便盡量小心留意。