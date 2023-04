Arte By Padaria 開業三週年 推歌劇院電影主題蛋糕

人氣法式蛋糕店Arte By Padaria位於尖沙咀K11 Musea,店鋪以百老匯電影院為主題風格,不定期地推出百老匯或電影主題蛋糕,限定的蛋糕造型、豐富的蛋糕口感,是視覺和味覺的雙重享受。

三週年慶典 “The Devil In Opera” 限定系列

此次為慶祝Arte By Padaria迎來開業三週年,店鋪推出“The Devil In Opera” 主題限定系列,以「歌聲魅影」的設計靈感,推出多款別具心思的蛋糕造型,重新演繹經典的主題元素。 【黑鏡】茉莉荔枝朱古力馬斯卡彭慕絲蛋糕由茉莉朱古力甘納許、茉莉荔枝啫喱搭配馬斯卡彭慕斯製成,而【星夜】無花果雲尼拿冧酒慕絲蛋糕是由雲尼拿冧酒慕絲搭配無花果餡軟心製成,綿密的蛋糕口感搭配別樣的造型,帶來了不一樣的體驗。

左:【黑鏡】茉莉荔枝朱古力馬斯卡彭慕絲蛋糕 $65

右:【星夜】無花果雲尼拿冧酒慕絲蛋糕 $65

左:【迷你歌劇】咖啡朱古力歌劇蛋糕 $65

右:【唯一的愛】法式反烤蘋果杏仁撻 $70

【面具】咖啡朱古力歌劇蛋糕 $420

人氣熱賣 爆醬鬆脆法式車輪牛角酥

另外,店舖重磅主打紐約熱賣法式車輪牛角酥,撕開酥皮,是滿滿的內餡,令人驚喜十足。開心果味及黑白朱古力兩款是店內熱賣皇牌,不容錯過,每日限量發售,售完即止!

左: 白朱古力味 $32 中:黑朱古力味 $32 右:開心果味 $32

期間限定內推出蛋糕「買$80送$80」優惠,凡於門市消費滿 $80,即可獲得 $80 現金券,並可於下一次的消費中使用,同時亦推出法式曲奇買三送一優惠等多重優惠,不容錯過!

Arte By Padaria

地址:尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea B1層Lab104號舖

電話:9785 5528

查詢:Instagram@artebypadaria