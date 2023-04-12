OOHA推出全新檸檬蜂蜜味汽水 即日起全港設多個Anson Lo 廣告打卡位

汽水品牌OOHA推出全新檸檬蜂蜜味汽水，更首度邀請國際知名插畫藝術家雙人組合 Craig & Karl 合作，還有品牌大使MIRROR成員 Anson Lo （盧瀚霆） 繼續為大家帶來驚喜，推出一系列全新宣傳硬照以及廣告片。同時亦帶來OOHA主題港鐵列車及主題電車，各位神徒準備好相機打卡未？

OOHA汽水除了是0糖、0卡和0脂肪外，每款均由雙重口味碰撞而成。今次新登場的檸檬蜂蜜味汽水就以大眾熟悉的清新檸檬味，加上蜂蜜味道，令你有個舒爽暢快的夏天！

OOHA新推出檸檬蜂蜜味汽水

今次OOHA特別請來國際知名插畫藝術家組合 Craig Redman & Karl Maier (Craig & Karl) 合作，以「飲得到的驚喜」為主題，創作一系列充滿視覺衝擊的插畫藝術，例如有清爽的檸檬蜂蜜世界、亦有五彩繽紛的城市森林，同時亦瞬間轉移帶大家來一次外太空之旅，或是搭乘潛艇一探深海世界，穿越現實與幻想世界。

Craig Redman & Karl Maier

另外，自OOHA推出以來，Anson Lo（盧瀚霆）都擔任品牌大使，為粉絲送上一浪又一浪的驚喜。藉著今次推出新口味，OOHA亦再邀請到Anson Lo拍攝全新廣告片和硬照，由即日起OOHA x Anson Lo x Craig & Karl的過百個打卡位亦會同步登場，更會首推OOHA主題港鐵列車及電車，粉絲們不容錯過。

廣告打卡詳情

4月12至5月9日：OOHA將於超過100架九巴車身及部份路線乘客座位印上廣告，各位不論上班上學都可以見到教主！

4月13至5月10日：首次推出OOHA主題港鐵列車，只要乘搭港鐵荃灣線即有機會遇上 Craig & Karl 筆下的創意世界，粉絲可以隨Anson Lo穿梭外太空或深海世界。

4月14日起：星期一至日，中午12時至晚上7時，將設流動車遊走全港各區，不但有齊OOHA四款雙重口味汽水免費試飲，更有Anson Lo 1:1 企牌及巨型廣告供粉絲打卡。

4月14至5月11日：各大港鐵站內的扶手電梯旁會換上一共137塊OOHA X Anson Lo X Craig & Karl 廣告，粉絲隨時可以投入繽紛插畫的驚喜世界。

4月26至5月23日：3架電車車身將搖身一變成 Craig & Karl 的畫布，印上繽紛奪目的繪圖，無論你是 Anson Lo 或 Craig & Karl 的擁躉，均是必影的打卡位！

4月26日起：將有全港大型藝術企劃，屆時有多個期間限定打卡位推出，詳情稍後公布。