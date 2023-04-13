旺角日式餐廳天心Tengoko 引入廣島、福岡地道鍋物拉麵

日本地大、美食多，要吃盡當地不同的特色食物都不容易，不過位於旺角The Forest的日式餐廳「天心」引入了廣島、福岡等多款地道鍋物及拉麵，讓大家以及在港日本人可以享受到日本原汁原味的美食。

「天心」將日本地道風味帶到香港。

裝潢充滿日式風格。

「天心」引入まるみつMarumitsu、空海Kukai兩大日本品牌，食材全由日本新鮮直送香港，為大家送真正的日本風味。午市時段主打不同拉麵，其中鮟鱇魚肝湯拉麵相當難得，麵底用上日本現時開始興起的胚芽拉麵；鮟鱇魚肝是古時將軍才能品嚐的珍貴食材，口感綿密，味道鮮甜；湯底先於日本熬煮再冷藏成湯包運送至香港，完全是日本當地的味道。

鮟鱇魚肝湯拉麵（$168）。

鮟鱇魚肝口感綿密，味道鮮甜。

至於這款廣島蠔沾麵配白Groove拉麵，單是沾麵湯底已用上6至7隻廣島蠔打成，拉麵中間有一個「V形」凹位用作掛湯，令到每一口拉麵都沾上啖啖蠔湯。激辛湯拉麵適合生酮飲食人士，大廚選用了蒟蒻麵，拉麵灑上來自大分縣的韭菜，湯底分成小辣、中辣、大辣、特辣的不同辣度，不過相對偏辣，適合愛吃辣的大家。伴餐醬油是大分縣名物，用上韭菜莖、韭菜葉再撈辣醬製成，用來伴飯吃非常惹味。

廣島蠔沾麵配白Groove拉麵（$148）。

拉麵中間有一個「V形」凹位作掛湯。

激辛湯拉麵（$118）。

鍋物是晚市主打餐牌，廣島蠔香檳鍋當然以蠔為主題，每隻生蠔都非常肥美新鮮，廣島當地漁民打撈之後便會立即送到香港，其餘的蝦、元貝、蟹鉗等海鮮則來自北海道。湯底加入氣泡酒煮滾而成，這亦是廣島當地的食法，氣泡酒的味道經過加熱後的時候而變化，所以每吃下吸收湯汁的食材或許會嚐到不同的味道。

廣島蠔香檳鍋（二人份，$838）。

廣島傳統的食法於湯鍋加入氣泡酒。

在香港要找到日本風味的九洲牛腸鍋確實不容易，不過餐廳將這款和式味道帶來香港，牛腸鍋底鋪日本直送的鮮甜蔬菜，鍋面一半為先於日本處理好的牛腸，另一半為豚肉，中間鋪滿大分縣的韭菜，再灑上辣椒。切成細塊的牛腸乾淨易熟，沒有任何腥味而且油脂豐富彈牙，難怪有居港的日本人試食後表示完全是家鄉的味道。用餐時少不得小酌一番，「天心」正提供超過150款清酒放題，分為$298、$398的選擇，還向光顧$398的客人送上一杯十四代清酒。

激辛湯牛腸鍋（二人份豚肉$738、二人份牛腸$798）

牛腸油脂非常豐富且沒有腥味。

超過150款選擇的清酒放題。

餐廳資料：

天心Tengokoro

地址：旺角奶路臣街17號 The Forest 1樓114號舖

電話：5922 5699

營業時間：12:00-23:00